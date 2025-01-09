前日本央行官員：川普將帶來風險 3月升息可能性大增
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-09 12:04
日本央行前貨幣政策委員會成員櫻井誠（Makoto Sakurai）表示，鑒於川普帶來的來的不確定性越來越高，日本央行將延後到 3 月再加息的可能性正在增加。
櫻井誠 9 日接受採訪時表示，日本央行 3 月升息的可能性高達 70%，因為最好等到川普新政府上台幾個月後再再行動。他進一步指出，「川普對各種事情發表評論時，似乎有太多的不確定性，日本央行可能沒有足夠的理由在 1 月升息。」
這番言論發表前不久，川普呼籲將加拿大併入美國，川普稱不排除「以軍事或經濟脅迫手段控制巴拿馬運河和格陵蘭島」的可能性，還稱將在不久後把墨西哥灣改名為美國灣。這一系列言論毫無疑問地表明，他計劃在不到兩週的時間內入主白宮後，將外交政策提升到打破先例的新水平。
櫻井誠指出，下一次升息的時間可能會在 1 月或 3 月，最近一次升息是 2024 年 7 月份，原因是日元迅速貶值。日元兌美元匯率本週已跌至近 6 個月低點，逼近 160 的關鍵關卡。
不過，櫻井不認為僅憑目前的日元水準就會促使日本央行在本月升息。他表示，如果日本央行在 1 月維持利率不變，日元匯率可能升破 160，但能讓日本央行更容易做出 3 月份行動的決定。
日本央行總裁植田和男日前強調，有必要密切關注新總統任期內的美國經濟政策，但拒絕透露他需要持續關注多長時間。這給觀察日本央行的人士留下了不同解讀的空間。
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