日本11月基本工資漲幅創1992年來新高 進一步支持央行升息預期

鉅亨網編譯陳韋廷綜合外電 2025-01-09 09:19

‌



日本厚生勞動省今 (9) 日公布最新數據指出，去年 11 月基本工資年增 2.7%，創 1992 年最大漲幅，名目工資則上漲 3%，高於經濟學家預估的 2.7%。這一數據也支持市場對日本央行 (BOJ) 將在近期進一步升息預期。

BOJ 在決定升息時時會考慮各種風險，並曾多次表示，持續、廣泛的工資上漲是升息的先決條件。

‌



不過，受物價上漲影響，日本去年 11 月經通膨調整後的實質工資年減 0.3%，連續第四個月下滑。去年 10 月減幅也修正為 0.4%。實質薪資是衡量消費者購買力的指標。

日本政府用來計算實質工資的消費者物價指數僅包括新鮮食品價格，但不包括房租或價值等同之物。該指數去年 11 月年增 3.4%，高於 10 月 2.6% 增幅，顯示通膨壓力上升。

實質工資持續走降的部分原因是通膨增速超過工資增長速度，且政府停止公用事業費用補貼推高能源成本後，11 月物價漲勢增強。

日本一家大型商業遊說團體主席周二 (8 日) 表示，日本大型企業今年很可能加薪約 5%，與去年相同，並承諾努力將薪資成長動能擴展到小型企業。