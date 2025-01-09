丹麥外長回應川普強奪威脅：格陵蘭島可能獨立 但不太可能加入美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-09 10:00

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美國總統當選人川普拒絕排除武力奪取北極島嶼格陵蘭島的可能性，丹麥外交部長拉斯穆森周三（8 日）對此表示，如果格陵蘭島居民願意，格陵蘭島可能會獨立，但不太可能成為美國的一個州。

「我們充分認識到格陵蘭島有自己的心願。如果心願實現，格陵蘭島會獨立，但它不太可能成為美國的一個州。」拉斯穆森表示。

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拉斯穆森說，隨著俄羅斯等國家在北極地區的活動增加，美國對北極安全問題的擔憂加劇，這很合理。

「我不認為我方陷入了外交政策危機。」他稱。「我們願意與美方對話，探討如何可能更密切地合作，以確保美國的願望得以實現。」

川普周二表示，不排除採取軍事或經濟行動，讓格陵蘭島成為美國的一部分。同一天，川普長子小川普赴格陵蘭島進行了私人訪問。

川普之所以如此垂涎格陵蘭島，是因為該島具有軍事、資源和貿易三重吸引力。島上不僅稀土等資源豐富，還屬軍事戰略要地，美軍在此設有飛彈監控追蹤基地。

此外，該島還是北極航道要衝，隨著全球氣候變暖，北極冰封區域減少，北極航道的商業價值逐漸凸顯，格陵蘭島的貿易重要性相應提升。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。

格陵蘭島自治政府總理埃格德在新年演講中強烈呼籲格陵蘭島獨立，並擺脫殖民主義的枷鎖。

「我們的願望是有一天能夠獨立。但我們的目標不是被另一個國家統治。」 格陵蘭島財政部長詹森近日表示。