為何2022年至2023年Fed不斷升息 美國經濟依舊強勁？

鉅亨網編譯許家華 2025-01-04 08:00

‌



總部位於紐約的資產管理公司阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 首席經濟學家 Torsten Slok 分析，儘管美國聯邦儲備局 (Fed) 在 2022 年至 2023 年間進行了一系列升息，將利率提高至超過 5% 的水準，但消費者和企業卻未明顯受到升息的負面衝擊。

Slok 舉出以下幾個關鍵因素，解釋了為何美國經濟在面對高利率的情況下依然表現強勁：

‌



鎖定了低利率

Slok 指出，這是因為在 COVID-19 大流行爆發之初，在央行開始提高借貸成本以對抗通膨之前，這兩個群體都設法鎖定了較低的利率，讓他們能夠抵禦隨後升息帶來的壓力。

健康的儲蓄收益

他表示，儘管高通膨影響了美國經濟，但消費者的財務狀況仍然穩健，部分係因他們享有相對較低的抵押貸款利率和健康的儲蓄收益。

企業盈利增強

企業方面，Slok 的分析顯示，許多公司同樣在利率上升之前鎖定了低利率，並受益於強勁的獲利表現。尤其是，去年淨利息支付佔營業盈餘的比例降至接近歷史最低水準。

貨幣政策的傳導機制較弱

Slok 指出：「簡而言之，貨幣政策的傳導機制比經濟學教科書所預測的要弱得多。」他補充道：「當 Fed 升息時，經濟並未放緩。」爾後 Fed 開始降息，資產價格和消費支出進一步成長。

自 2022 年 Fed 開始升息以來，非金融美國公司的淨利息及其他雜項支付出現急劇下降，這可能是因為企業開始在現金上獲得更多收益。 2023 年 7 月，Fed 將利率提高至 5.25% 至 5.5% 之間，並在 2024 年 9 月開始降息，隨著大眾相信通膨朝著正確方向發展，Fed 也將借貸成本總共降低整整 1%，將目標利率降至 4.25% 至 4.5% 之間。

根據 FHN Financial 宏觀經濟策略師 Will Compernolle 的觀點，經濟對利率變化的敏感度低於預期，這對 Fed 未來的政策可能帶來挑戰。他指出，降息可能不會如模型所預測的那樣刺激經濟，因為許多人已經免受高利率的影響。

Compernolle 補充：「不過，如果 Fed 希望經濟放緩，官員們將不得不通過提高利率或長時間保持高利率來補償那些未受到利率變化影響的人群。」

目前尚不清楚利率需要上升到何種程度，才會對借貸產生實質性影響。Compernolle 指出：「但過去一個月抵押貸款利率和其他長期借貸利率的上升，已經在無需 Fed 短期利率政策的情況下提供了更緊縮的借貸條件。」