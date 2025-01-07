〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 道指漲逾200點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-07 22:40

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美股主要指數周二 (7 日) 漲跌互現，投資人靜待一連串經濟數據出爐。截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌 0.02%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美元周二擴大跌勢，因美國候任總統川普關稅政策範圍和影響的不確定性讓交易員不斷猜測。彭博美元指數下跌 0.2%，連續第三天下跌。日前川普否認其關稅計畫將縮小範圍的消息，美元匯率走勢大起大落，當天下跌 0.6%；美國公債持穩。

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交易員仍在努力應對川普上任後貿易緊張局勢升級的前景。在美元本周回檔之前，由於交易員預期美國未來的政策將削弱全球貿易並促進當地經濟，美元在 3 個月內飆升 7% 以上。

Silex 駐日內瓦的跨資產研究主管 Jacques Henry 說，美元過去幾天的回落並不構成一個持久的趨勢。由於美國經濟的韌性，美元正處於上升周期，這種韌性可能會持續下去。

儘管美股開盤前交投清淡，主要指數期貨幾乎沒有變化，但債券市場顯示，隨著股市相對於企業信貸和美國公債的估值接近 20 年來的最高水準，多頭可能過於樂觀。

Commonwealth Financial Network 首席投資長 Brad McMillan 表示：「當你觀察 BBB 級債券和其他基準債券——10 年期和 2 年期公債——的殖利率時，你會發現它們與股票值利率之間存在非常大的差距。」

截至台北時間周二（7 日）22 時許：

焦點個股：

Aurora Innovation(AUR-US) 早盤股價上漲 36.44%，至每股 8.87 美元

自動駕駛技術開發商 Aurora Innovation 周二盤前股價上漲 38%，該公司宣布與輝達 (NVDA-US) 和德國馬牌輪胎 (Continental AG) 達成部署自動駕駛卡車的長期協議，計劃於 4 月在德州推出無人駕駛卡車運輸服務。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.86%，至每股 407.50 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周二 表示已對約 260 萬輛特斯拉電動車展開調查，此前有媒體報導指出一些車禍事故與特斯拉的「真智慧召喚」(Actually Smart Summon, ASS) 無人駕駛功能有關。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.90%，至每股 624.51 美元

臉書母公司 Meta Platforms 周二表示將結束其在美國的事實查核計畫，改採類似馬斯克旗下社群媒體平台 X 的「社群筆記」(Community Notes) 模式。該公司表示，將在未來幾個月內開始在美國分階段推廣「社群筆記」，並將在一年內改善該模式。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 11 月貿易收支報 - 782 億美元，預期 - 783 億美元，前值 - 736 億美元

美國去年 12 月 ISM 非製造業指數預期 53.5，前值 52.1

美國去年 11 月 JOLTS 職位空缺數預期 773 萬個，前值 744.4 萬個

華爾街分析：