元太通過反賄賂管理系統認證 顯示產業首家

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-07 20:44

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電子紙大廠元太 (8069-TW) 今(7)日宣布，成功通過 ISO 37001 反賄賂管理系統認證，並獲得 BSI 英國標準協會頒證，成為顯示產業中首家獲此認證的企業，展現公司在誠信經營與永續發展方面的堅定承諾。

元太董事長李政昊表示，企業的永續成長依賴於穩健的治理結構和誠信文化。ISO 37001 的導入不僅使元太的內控機制更為完善，也向全球市場彰顯對廉潔經營的承諾，打造符合國際標準的透明企業文化。

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元太於去年第一季啟動 ISO 37001 反賄賂管理系統認證計畫，以全體部門作為導入範圍，並在輔導顧問 KPMG 的專業協助配合，完成全面性風險評估、制度建立與內部培訓，並經過全公司試運行與稽核，通過驗證並取得認證。