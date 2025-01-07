〈CES 2025〉聯發科攜手意騰科技 展出多元AI語音方案

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-07 18:37

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 與邊緣 AI 低功耗解決方案業者意騰科技今 (7) 日共同宣布，將合作為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新 AI 語音解決方案，並於 CES 2025 首次亮相展出。雙方合作將致力於提升用戶與汽車及智慧設備的互動體驗，為全球用戶帶來更智慧、安全且直觀的生活方式。

聯發科副總張豫臺認為，隨著 AI 日益融入生活，公司秉持先進且多樣化技術，讓大眾能受惠於科技普及所帶來的便利，實現更美好的生活。此次與意騰科技合作，即將其在人機互動以及語音辨識等 AI 方案帶入聯發科 Dimensity Auto 智慧座艙平台，以及公司智慧家庭與智慧零售解決方案，進而推動更多的 AI 創新。

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意騰副總暨台灣分公司總經理許維新表示，與聯發科的合作讓公司突破邊緣運算環境下語音辨識與人機互動的技術極限。公司希望藉此解決方案提供更智慧、更安全且直觀的解決方案，全面提升消費者的使用體驗。

意騰科技憑藉先進的 AI 聲學前處理技術，即使在複雜的多人環境中，仍能精準捕捉主控者的需求指令，提供卓越的語音辨識率，確保車內語音互動更智慧、高效。這技術不僅大幅提升車內 AI 助理的功能，也為智慧駕乘提供更加流暢、個人化的使用體驗。

聯發科指出，此次合作將意騰科技先進的 AI 聲學前處理技術及 AI 科技無縫整合到聯發科最新包含 3 奈米的 Dimensity Auto 智慧座艙平台，共同推出專為智慧車內語音控制設計的創新解決方案，合作涵蓋聲紋降噪 (Voice Print Noise Reduction, VPNR) 功能、指向性關鍵字偵測 (Directional Keyword Detection, DOK)、喚醒詞 (Keyword Spotting, KWS)、語音轉文字 (Speech-to-Text, STT)、文字轉語音 (Text-to-Speech, TTS) 功能等。

針對智慧家庭市場，雙方共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」，在聯發科天璣 9400 旗艦行動平台上，整合意騰科技的 AI 自然語音技術，及平台上原有生態夥伴的邊緣 AI 自動語音辨識模型 (ASR)、小型語言模型 (SLM) 與多模態大語言模型 (LMM)，並結合可將傳統 AI 應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的聯發科天璣 Agentic AI 引擎 (Dimensity Agentic AI Engine)，為智慧家庭情境帶來更為流暢且個人化的語音操作體驗。「智慧家庭 AI Hub」將語音科技無縫融入日常生活，讓智慧裝置成為用戶的得力助手，全面提升居家便利性。

雙方合作另一亮點，是針對智慧零售場景打造的生成式 AI 解決方案。該方案將意騰科技的 AI 喚醒詞、語音轉文字 (STT)、文字轉語音 (TTS) 技術與智慧物聯網平台 MediaTek Genio 及 MediaTek DaVinci 生成式 AI 服務平台結合，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能。這一創新解決方案提供直觀且引人入勝的互動體驗，不僅為用戶帶來便利，更樹立智慧零售市場的新標竿。