元太前三季EPS 8.17元賺贏去年全年 啟動桃園觀音廠擴產
鉅亨網記者彭昱文 台北
電子紙大廠元太 (8069-TW) 前三季獲利創高、超越去年全年，因應電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太也啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，目前在台灣與中國大陸廠區共預留近 8 萬坪基地面積。
元太第三季營收 104.15 億元，年增 13%，歸屬 42.38 億元，年增 110%，每股純益 3.67 元；累計前三季營收 291 億元，年增 29%，營業利益為 99.9 億元、淨利 94 億元、每股純益 8.17 元，創同期高，更超越去年全年。
受惠於本業獲利穩健成長與良好的資金運用，元太公司資產規模亦持續擴大，相較 2021 年第三季的 516 億元，4 年來總資產已倍增，並正式突破 1000 億元，其中近 7 成為現金與金融資產，可支應未來擴產與研發投資。
因應全球電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太已啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，在目前廠區基礎上持續擴建，新廠建設規劃於台灣與中國大陸廠區共預留近八萬坪基地面積，為現有生產面積的 2 倍以上。
同時，元太也於美國加州聖荷西購置新研發基地，強化灣區的長期研發投資及人才培育，聚焦彩色電子紙技術的前瞻創新，加速推動下一世代永續顯示技術。
元太表示，隨著 AI 技術迅速普及，全球開始關注 AI 帶來的巨大能源需求，電子紙的低碳特性因而更加凸顯其關鍵價值，從智慧零售廣告看板、工廠儀表板、城市交通資訊到企業協作顯示設備，各領域正加速數位化與智慧化轉型。
