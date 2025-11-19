元太前三季EPS 8.17元賺贏去年全年 啟動桃園觀音廠擴產

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-19 16:58

電子紙大廠元太 (8069-TW) 前三季獲利創高、超越去年全年，因應電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太也啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，目前在台灣與中國大陸廠區共預留近 8 萬坪基地面積。

元太董事長李政昊。(鉅亨網資料照)

元太第三季營收 104.15 億元，年增 13%，歸屬 42.38 億元，年增 110%，每股純益 3.67 元；累計前三季營收 291 億元，年增 29%，營業利益為 99.9 億元、淨利 94 億元、每股純益 8.17 元，創同期高，更超越去年全年。

受惠於本業獲利穩健成長與良好的資金運用，元太公司資產規模亦持續擴大，相較 2021 年第三季的 516 億元，4 年來總資產已倍增，並正式突破 1000 億元，其中近 7 成為現金與金融資產，可支應未來擴產與研發投資。

因應全球電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太已啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，在目前廠區基礎上持續擴建，新廠建設規劃於台灣與中國大陸廠區共預留近八萬坪基地面積，為現有生產面積的 2 倍以上。

同時，元太也於美國加州聖荷西購置新研發基地，強化灣區的長期研發投資及人才培育，聚焦彩色電子紙技術的前瞻創新，加速推動下一世代永續顯示技術。