元太前11月營收288億元超越去年全年 取得永續採購認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-06 20:19

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電子紙業者元太 (8069-TW) 今 (6) 日公告 11 月營 30.51 億元，雖然月減 6.5%，但年增 69.9%；累計前 288.05 億元，超越去年全年，年增 15.7%。元太今日也宣布，永續採購 ISO 20400 通過 SGS「Advanced」級認證。

元太今日召開永續共榮峰會，邀集供應商夥伴共同迎接電子紙全面彩色化、大尺寸升級的浪潮，電子紙生態圈中的模組、TFT 背板、驅動 IC、光學材料等原物料與零組件產業夥伴們也共同見證。

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元太董事長李政昊表示，電子紙的多元創新發展，少不了供應商夥伴的一路的相挺，無論從新材料的開發與突破，到選擇更節能減碳的製程方式，特別感謝供應鏈夥伴們與元太共同致力實踐永續工作。

為了強化供應鏈的永續採購管理方法，並導入採購政策與實務執行，元太引進 ISO 20400 永續採購指南績效評核，透過永續採購查核單位台灣檢驗科技公司 (SGS) 確認，元太不僅通過評核，並獲得「Advanced」級認證。

元太已啟動供應鏈減碳計畫，邀請供應商一同訂定再生能源使用及淨零減碳目標時程；截至 2023 年底已有 44 家設定 RE100 目標、48 家供應商設定淨零碳排目標，與元太科技共同致力 RE100 2030、NET ZERO 2040 的目標。