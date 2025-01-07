Meta調整美國事實查核機制 改採類似X「社群筆記」模式

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 21:08

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臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 周二 (7 日) 表示將結束其在美國的事實查核計畫，改採類似馬斯克旗下社群媒體平台 X 的「社群筆記」(Community Notes) 模式。該公司表示，將在未來幾個月內開始在美國分階段推廣「社群筆記」，並將在一年內改善該模式。

除此之外，該公司還將停止降級經過事實核查的內容，並使用標籤通知用戶與該內容相關的額外資訊，而非像目前那樣顯示全螢幕警告，用戶甚至在查看內容之前都必須點擊。

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據了解，X 的「社群筆記」前身為「Birdwatch」旨在透過用戶協作，替推文添加上下文註釋，協助核實資訊並打擊錯誤訊息。這項功能首次在 2021 年 1 月推出部分地區用戶使用，2023 年底擴大開放全球用戶。

Meta 推出的類「社群筆記」功能讓臉書、Instagram、Threads 的用戶能回報可能具有誤導性貼文且需要更多背景資訊內容，而不是把責任集中在獨立的事實查核組織和專家。

Meta 表示：「專家和其他人一樣，也有自己的偏見和觀點。這體現在一些人對事實核查內容以及如何核查的選擇上…… 旨在提供資訊的程序過於頻繁地變成了審查工具。」