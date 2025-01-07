特斯拉「真智慧召喚」功能有安全疑慮 NHTSA對260萬輛車展開調查

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-07 19:43

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美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周二 (7 日) 表示已對約 260 萬輛特斯拉 (TSLA-US) 電動車展開調查，此前有媒體報導指出一些車禍事故與特斯拉的「真智慧召喚」(Actually Smart Summon, ASS) 無人駕駛功能有關。

特斯拉在去年年底推出「真智慧召喚」功能，用戶能使用智慧型手機應用程式遠端遙控將車輛駛向自己或其他位置。

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NHTSA 的缺陷調查辦公室 (Office of Defects Investigation, ODI) 表示收到一起投訴稱在使用「智慧召喚」功能時發生車禍，該機構也審查至少 3 起與「真智慧召喚」功能有關的車禍新聞報導。

NHTSA 稱，所有事故都涉及「真智慧召喚」功能中運行的特斯拉電動車，因為未能檢測到停車格或停放的車輛導致事故發生。

該監管機構補充說：「ODI 已經意識到多起碰撞指控，包括「智慧召喚」(Smart Summon) 和「真智慧召喚」，用戶的反應時間太少無法避免碰撞，無論是在視線範圍內，還是透過手機應用程式停止車輛的移動。」

這是美國交通安全監管機構在大約 4 個月內對特斯拉進行的第二次重大調查，涉及其自動駕駛功能。

去年 10 月，監管機構對 240 萬輛配備了全自動駕駛 (FSD) 系統的特斯拉電動車展開調查，此前有 4 起事故報告，其中包括 2023 年的一起致命事故。