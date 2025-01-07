〈CES 2025〉中保科林建涵帶隊參展 研發G.Talk首登國際舞台

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 16:56

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歷年來，中保科 (9917-TW) 董事長林建涵無論再忙也要帶領團隊前進 CES，今 (7) 日林建涵提前抵達美國拉斯維加斯，參與重要論壇外，還提前帶領團隊暖身。中保科旗下中保好生活團隊再度以 G.Talk 智慧通信系統，入選國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA），也為台灣科技保全業首度登上 CES 舞台。

中保科董事長林建涵指出，觀察 2025 年 CES 重點聚焦 AI 發展，從自駕計程車到智慧家庭，幾乎已全面導入 AI 操作，這也是中保科全力發展 AI 智慧城市的重點研發項目。同時，因應淨零碳排及全球 AI 科技應用熱潮，除了實體雲對講雲端通信系統外，集團再度開發 G.Talk AI 虛擬智慧通信系統，以創新環保及便利的產品及服務。

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中保科開發 G.Talk AI 虛擬智慧通信系統，一方面也可以解決台灣老宅對講系統重建的成本及環保問題，此次的獲選，也讓中保科品牌可以前進全球盛會 CES 參展，展現中保科創新研發的硬實力，也希望能藉此拓展國際市場。

中保科指出，中保科旗下中保好生活研發的 G.Talk 系統，也能應用於歐美市場，加上 2025 年 CES 展 ，有來自全球 150 個國家，超過 4500 家廠商前來參與，也同步將中保科能見度推向國際。

林建涵指出，G.Talk 以「Whoever you are, Wherever you are.」為主要訴求，無論是誰，無論在哪，都能讓每一位使用者方便與住戶聯繫。兼具智慧、環保、友善的通信解決方案，將為使用者帶來全新的通信體驗。

中保科以「永續、領航新未來」推動綠色科技，積極佈局智慧城市，長期關注環保與 ESG 永續議題；G.Talk 是一款創新的低碳排智慧通信系統，無需鑿牆佈線，也無需額外的電源與網路，只需一個 QR Code，就可以在任何地方輕鬆地進行通信。

同時，G.Talk 不僅止於通信，還結合了 AI 技術，可成為隨身智慧助理，每次通話結束後，G.Talk 會自動生成簡潔的通話摘要，幫助使用者輕鬆掌握重點。同時也提供了訊息留言的功能，確保不會錯過任何重要資訊。