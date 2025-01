〈CES 2025〉中保科林建涵帶隊參展 研發G.Talk首登國際舞台

‌



林建涵指出,G.Talk 以「Whoever you are, Wherever you are.」為主要訴求,無論是誰,無論在哪,都能讓每一位使用者方便與住戶聯繫。兼具智慧、環保、友善的通信解決方案,將為使用者帶來全新的通信體驗。