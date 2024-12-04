中保科攜手調查局簽署資安聯防MOU 共同建立資安守護防線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 13:04

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中保科與法務部調查局的此一結盟，將展開雙方深度合作，共同致力於保護台灣數位環境的安全及推動資安聯防生態系。

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中保科為國內科技保全產業的開創者，擁有廣大客戶群體，服務遍及食、醫、住、行、娛樂等各個領域，除了提供客戶實體安全防護，對於虛擬網路安全也同樣重視。尤其近年來，中保科在推動城市智慧化已有相當多優秀的成果，像是智慧監控、智慧防災與科技執法等方案，都會以物聯網 (IoT) 裝置搜集大量資料，透過雲端科技分析與儲存，虛實整合的數位科技固然帶來很多便利與智慧化，相對應的措施防範駭客攻擊和資安防護更顯重要。

林建涵表示，為了響應政府資安政策，中保科於 2022 年與中華電信旗下中華資安國際共同成立「保華資安公司」，不僅讓資安技術更有效應用在虛實整合系統中，提供政府與企業在智慧城市 AI 監控資安的解決方案，更可以讓台灣的城市智慧化、產業智慧化前行得更安穩。

值得一提的是，保華資安同時也擁有 TAF (財團法人全國認證基金會) 認證之 ISO/IEC 17025 智慧科技資安檢測實驗室，主要協助電子 / 網通產業，通過國內標案資安驗收，符合外銷通關規範，希望助力台灣科技產業落實資安規範。

保華資安也取得 ISO 27001 認證，協助企業落實並驗證資安架構，更提供先進端點防護監控平台 (EDR)，包含完整的專業代管服務及資安月報功能。憑藉強大的偵測、回應和分析能力，希望成為企業資安防護的守護神。

林建涵同時表示，此次與調查局的合作，可藉由資安情資快速通報、資安攻擊事件即時偵辦、資安事件調查結果應變處置及案例分享交流等合作模式，不僅能提升中保科的資安防護能力，還能為企業和個人用戶提供更為完善的資安保障。

調查局副局長吳富梅表示，中興保全科技公司與調查局及臺北市調查處士林調查站長期均保持良好且穩固的聯繫，對資訊安全及設施安全等議題進行諸多交流，雙方建立公、私部門合作典範，本次有機會與中興保全科技公司簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，讓雙方能在資安事件發生後，透過公、私部門協力，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客集團，將彼此合作面向擴大至資安領域，意義實屬重大。