中保科獲外資精選百強及國家品牌玉山獎《傑出企業類》獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-24 12:18

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中保科 (9917-TW) 近日頻傳佳績，除獲 2024 外資精選台灣 100 強，顯示在市場面、基本面、永續面等三個標準均受到肯定。此外，第 21 屆國家品牌玉山獎評選中，也榮獲《傑出企業類》獎項，在 21 日頒獎典禮上，行政院鄭麗君副院長嘉許表達「謝謝，全靠你們守護我們」。

國家品牌玉山獎素有「國內最具權威的品牌獎項」之稱，每年都評選出在品牌經營及市場開拓方面表現卓越的企業。中保科今年榮獲「傑出企業類」獎項，代表著市場對企業品牌價值的認可。

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中保科成立於 1977 年，是台灣第一家成立也是第一家股票上市的保全公司，累積了近 50 年豐富的經驗，不僅是科技保全業龍頭，更是「安心、信賴」的代名詞。自成立以來，中保科一直致力於運用先進科技推動智慧城市建設，透過 AI 人工智慧、大數據與物聯網等尖端技術，提升城市安全及管理效率，為社會提供標準化的安全服務。此次獲獎更顯示中保科技不僅在產品技術方面的持續創新，亦在品牌影響力與市場拓展方面取得了重要成就。

在企業發展的過程中，中保科歷經轉型及更名，在堅持不斷研發前瞻科技、應用創新及擴大服務領域下，已跨足食、醫、住、行各領域中，並從傳統保全產業成功轉型為科技保全產業領航者。