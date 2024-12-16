中保科技集團智慧工廠正式啟用 布局AI智慧製造有成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-16 16:48

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中保科技 (9917-TW) 集團旗下立捷國際新建工廠今 (16 ) 日舉行啟用典禮，中保科董事長林建涵表示，立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁，同時也宣示集團正式跨入 AI 智慧製造關鍵里程，國產建材 (2504-TW) 董事長徐蘭英、國產建材實業暨中保科技副董事長林明昇、中保科技總管理處執行長林磊皆出席啟用典禮。

立捷國際前身定位為中保科的生產製造中心，配合科技研發中心，開發台灣市場專用系統確保獨特性，並生產製造完整供貨，是台灣科技保全首座從研發、設計到製作生產的一條龍製程的工廠。已代工生產保全有線系統如主機、感知器等系列產品超過 300 萬台以上，目前還持續增加中。

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林建涵表示，為達轉型升級及提升競爭力，中保科技集團多元化積極布局智能製造，斥資 5.8 億元開始擴大投資自動化產線，購地興建新廠房、投資自動化設備升。立捷新廠讓集團科技化版圖更完整，除持續供應中保科各項主機、感知器及各項 IOT 產品，更向外擴大電子代工新領域，落實在地化 MIT 製造。導入自動化產線後自製品產能將占 70%，轉進「電子代工」新領域代工產能可達 30%。

立捷新廠於 2024 年完工，新廠地上 4 層、地下１層，總坪數近 3000 坪；新增 SMT 自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統等，除了自動化生產線及倉儲的佈建，並響應政府再生能源政策，在廠房屋頂全面裝設太陽能光電設備，提升能源自主。

立捷國際新廠 2-4 樓是自動化產線跟倉儲區，其內部包含具備 AI 功能的 3D 檢測器，廠區搭配全面採用電子料倉、自動印錫機可全面加快製作時程，高速貼片機可 24 小時不斷電運作，所有製作流程全面 AI 3D 視覺化。

立捷新廠新增 SMT 自動化產線、機械手臂智慧化產線。(圖：中保科提供)

中保科技指出，立捷擁有的優勢，除了工廠地點佳，距離機場、港口均約 40 分鐘車程，接單後可快速出貨外；同時擁有國家品管及資安認證，是安全通訊專業廠；立捷也是從研發、設計到生產的一條龍製程的專業 AIoT 本土製造工廠，可配合客戶少量多樣彈性出貨。