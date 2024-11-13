中保科最強團隊及AI監控技術助台北101守護全球最貴聖球安全

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-13 13:18

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大谷翔平 1.4 億元「50/50 紀念球」13 日將於台北 101 展出，維安團隊正面臨前所未有的挑戰!。為了保護全世界棒球迷心目中的聖球，台北 101 特別邀請中保科技 (9917-TW) 集團協助，進行三個月 AI 安防服務，將 AI 技術整合進維安方案中，利用先進 AI 影像辨識系統，搭配精英維安團隊，以及 24 小時連線的防火金庫，構建最嚴密的 AI 安防網絡，做到全方位、24 小時無間斷的安全監控。

台北 101 董事長賈永婕表示，很榮幸邀請到台灣智慧城市專家中興保全科技，運用 AI 技術來協助提升夢想高飛活動特展的整體維安形象，也讓世界看到台灣在智慧城市跟 AI 監控安防技術應用的新亮點。

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中保科技董事長林建涵表示，這次任務最挑戰就是在台灣最高樓層上，布署最精密的防護安全網，科技結合人性，全面打造智慧 AI 系統，透過 AI 監控技術與維安團隊的完美配合，為「50/50 紀念球」安全保駕護航的同時，也展示中保科在 AI 監控技術的創新。隨著 AI 技術的不斷進步，未來的科技安防工作上也能透過大數據分析，大幅提升維安的準確性和效率。

林建涵分析，透過多款固定型攝影機以及 360 度吸頂攝影機，24 小時將畫面連到監控平台，透過螢幕上面可以監看，如果有任何一個警報系統被觸發，上面也會亮起燈號。一個接近觸碰 (警戒區)，那就會發出一個警報音，讓現場維安團隊即時即刻掌握展品安全，讓展出順利呈現。

中保科技的 AI 技術應用不僅僅是簡單的監控攝像頭，而是透過智能分析系統，實時分析現場每一個人員的行為和動態。AI 系統能夠迅速識別潛在威脅，無論是可疑人物的異常舉動還是現場突發狀況，AI 都能夠以秒計反應，並立即通知維安人員進行介入。這樣的技術大幅度提升了風險預警的準確性，減少了人為誤判的可能性。