〈CES 2025〉技嘉發表新一代AI解決方案 邊緣運算、AI伺服器、AI助理全面布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-07 14:41

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 於 CES 2025 展會上，展現從資料中心雲端、邊緣運算到個人電腦地端的完整 AI 運算布局，並發表多項重要新品。技嘉總裁兼董事長葉培城強調，未來將「All In」全面投入 AI 領域，持續推動 AI 無所不在的願景。

在資料中心領域，技嘉展出搭載 AMD Instinct™ MI300 系列、Intel® Gaudi® 3 AI 加速器與 NVIDIA HGX™的 AI 伺服器系列。其中最受矚目的是支援 NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell 超級晶片的伺服器，可實現超過 30 倍於同數量 H100 的推論效能；同時推出相同架構的 ORv3 運算節點，透過 NVLink 連接及直接液體冷卻設計，每個節點可提供每秒 40 兆次的浮點運算效能。

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為提升散熱效能，技嘉運用創新設計和尖端原料，提供伺服器、自製冷卻套件和機櫃的一站式直接接觸式液冷（DLC 系統）建置與服務，可大幅提高資料中心散熱效率、運算密度和系統穩定性，讓伺服器發揮極致效能，同時達到科技發展和節能永續的平衡。

在邊緣運算方面，技嘉展出搭載 NVIDIA® Jetson Orin™的嵌入式系統，主打工業級智慧運算應用，包括精密工業自動化流程、高效能光學檢測等領域。同時，技嘉也在 ADAS（自動駕駛輔助系統）和車載資通訊等關鍵領域持續導入最新技術。

在個人電腦領域，技嘉推出全新 AI PC 系列，搭載創新的 AI 助理「GiMATE」，結合大型語言模型（LLM）與「PRESS and Speak」功能。GiMATE 具備 AI 噪音消除、AI 隱私保護、智慧聲學優化等功能，可精確識別使用者聲音並過濾背景雜音，同時具備螢幕窺視偵測警示功能。此外，技嘉也發表 GeForce RTX 50 系列顯示卡，採用全面升級的水冷及風冷散熱系統。

在顯示器產品線上，技嘉推出全球首款 500 Hz 更新率的 QHD OLED 電競螢幕 AORUS FO27Q5P，以及 27 吋 4K 240 Hz 更新率的 QD-OLED 電競螢幕 MO27U2。兩款產品皆採用 AI 演算法技術，可有效降低 OLED 面板烙印風險，並提供三年烙印保固服務。

在主機板方面，技嘉推出新款 AORUS B860 及 B850 系列主機板，搭配「AI D5 黑科技（D5 Bionic Corsa）」技術，可大幅提升記憶體效能。同時，技嘉也升級導入 Multi-Node Optimizer 技術，透過 Intel Thunderbolt™ 5 實現叢集運算，將地端 AI 訓練速度最高提升至 5.4 倍。

技嘉也發表最新一代超微型電腦 BRIX Mainstream、Small Core 和 Extreme 三大系列，其中，Small Core 系列即日上市，Mainstream 和 Extreme 系列預計於 2025 年第一季上市，涵蓋工作辦公、學習教育、家庭娛樂及數位看板各個場域，全面開啟物聯網時代的無限可能。