冬季風暴影響 美國航空公司取消逾1300個航班

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-06 19:56

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美國航空公司周一 (6 日) 共取消逾 1,300 個航班，原因是冬季暴風襲擊，出現大雪、寒冷低溫和道路結冰等狀況。有外媒報導指出，具破壞性的冬季風暴將為美國局部地區帶來「恐怕至少十年以來最嚴重降雪」。

根據追蹤航班追蹤網站 FlightAware 數據，截至美東時間上午 5 點 13 分，共有 1,306 個航班取消、414 個航班延誤。其中西南航空 (LUV-US) 取消 264 個航班，為取消數最多的航空公司，其次是美國航空 (AAL-US)，取消了 176 個航班。

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美國聯邦航空總署 (FAA) 上周五曾警告，強風、降選和部分地區道路結冰可能會影響美國東北部和大西洋中部的飛機航班。

根據美聯社 (AP) 報導，美國中部部分地區遭冬季報風嚴重影響，其中堪薩斯州、內布拉斯加州西部和印第安納州部分地區的道路遭到冰雪覆蓋，國民兵 (National Guard) 已經對受困駕駛人展開救援行動。

美國國家氣象局 (National Weather Service) 對堪薩斯州和密蘇里州發布冬季風暴警報，警報範圍 7 日凌晨還會擴及紐澤西州。當局指出：「這個區域內降雪總量最大地點可能會出現至少十年以來最嚴重降雪。」