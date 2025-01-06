美3大媒體巨擘力保純體育串流服務Venu Sports推出 將要求法院取消禁令

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-06 20:24

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根據路透報導，迪士尼 (DIS-US)、福斯 (FOXA-US)、華納兄弟探索 (WBD-US) 三大美國媒體巨擘將於周一 (6 日) 要求美國上訴法院撤銷禁止其推出體育串流服務 Venu Sports 的裁決，稱地方法院法官以反壟斷為由禁止這項服務是錯誤的。

三家公司稱，下級法院的裁決讓消費者無法享受一項新的、成本更低的服務。該服務旨在吸引那些對價格敏感的體育迷，這些體育迷已經退出傳統的電視生態系統，或者從一開始就沒有訂閱過。

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去年 2 月，其競爭對手體育串流服務 FuboTV(FUBO-US) 控告這些大型媒體公司，稱 Venu Sports 會減少市場競爭並推高價格，違反美國反壟斷法。一名地方法院法官認為 FuboTV 的反壟斷訴訟可能會成功，並發布暫時禁止 Venu Sports 上市的禁令。

這些媒體公司在去年 12 月 9 日的法庭文件中辯稱：「地方法院的禁令阻止了競爭進入，減少了消費者的選擇，並拒絕消費者降低價格——所有這些都是為了保護 FuboTV 免受競爭。」

爭議的焦點是一種被稱為捆綁銷售的做法，即媒體公司要求 FuboTV 這樣的經銷商攜帶一攬子節目，包括不太受歡迎的頻道，以獲得有價值的體育直播。FuboTV 表示，「強制捆綁」使其無法提供以體育為中心的服務。

美國司法部、紐約州、伊利諾州、加州等州敦促美國第二巡迴上訴法院維持初步禁制令。

美國司法部引用地方法院的調查結果稱，Venu Sports 服務將讓這些媒體公司在向消費者分發體育電視節目方面占主導地位。這 3 大媒體公司總共控制著美國約 54% 的體育賽事轉播權。