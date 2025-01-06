傳迪士尼與Fubo近達成合作協議 第二大電視串流服務商將問世

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-06 20:44

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根據外媒周一 (6 日) 援引知情人士消息報導，迪士尼 (DIS-US) 和串流媒體服務供應商 FuboTV 將達成合作協議，將把 Hulu + 直播電視業務併入 FuboTV，打造一個新的合資企業，迪士尼將擁有 70% 的股權，其餘由 FuboTV 持有。倘若成真，第二大付費電視串流服務商將問世，擁有約 600 萬名用戶，僅次於 YouTube TV。

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上述知情人士說，FuboTV 將繼續公開交易，市值約為 4.81 億美元。作為最小的線上電視運營商，該公司面臨的挑戰包括昂貴的節目製作和用戶流失。

值得注意的是，作為協議的一部分，FuboTV 計劃放棄對迪士尼、福斯 (FOXA-US) 和華納兄弟探索公司 (WBD-US) 就純體育串流媒體服務 Venu Sports 提起的反壟斷訴訟，替這項服務推出掃除障礙。

如果談判不破裂，這項合併可能最早於本周宣布。對上述消息，在正常工作時間之外，迪士尼和 FuboTV 的代表沒有立即回應置評請求。

據了解，迪士尼、福斯和華納兄弟將於三大美國媒體巨擘將於周一要求美國上訴法院撤銷禁止其推出體育串流服務 Venu Sports 的裁決，稱地方法院法官以反壟斷為由禁止這項服務是錯誤的。