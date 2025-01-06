矽格去年Q4營收年增22.55% 與全年營收同寫歷史次高

矽格表示，12 月雖有年度盤點因素但客戶需求仍較預期增加，多條產品線客戶晶片仍穩定供貨，營收保持一定動能，以應用別來看，手機晶片、消費性電子晶片及網通晶片增加，AI 晶片、車用晶片及高速運算晶片 (HPC) 略為減少，帶動 12 月營收維持高檔。