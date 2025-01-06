矽格去年Q4營收年增22.55% 與全年營收同寫歷史次高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-06 17:53
IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (6) 日公佈去年 12 月營收 16.12 億元，月減 0.94%，年增 19.57%，第四季營收 49.19 億元，季增 7.21%，年增 22.55%，累計 2024 全年合併營收 182.18 億元，年增 17.69%；受惠客戶需求穩定，矽格去年第四季與全年皆改寫歷史次高紀錄。
矽格表示，12 月雖有年度盤點因素但客戶需求仍較預期增加，多條產品線客戶晶片仍穩定供貨，營收保持一定動能，以應用別來看，手機晶片、消費性電子晶片及網通晶片增加，AI 晶片、車用晶片及高速運算晶片 (HPC) 略為減少，帶動 12 月營收維持高檔。
矽格進一步表示，隨著客戶需求持續熱絡，第四季接單量呈現淡季不淡，單季營收亦創同期新高，全年呈現逐季走高態勢。
矽格中興三廠日前正式動工，此次估計投入新台幣 26 億元，興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達 36,340 平方公尺的高科技廠房，預計在 2027 年第一季完工，導入先進測試技術 (Advance test technology)、自動化 (Automation) 、AI 智慧工廠 (AI factory)，可望滿足 AI、ASIC、Automotive 等需求。
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