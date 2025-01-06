研調估AI伺服器2025年產值達2980億美元 占整體伺服器7成以上
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 15:51
根據研調機構 TrendForce 最新調查，2024 年整體伺服器產值約 3060 億美元，其中 AI 伺服器成長動能優於一般伺服器，產值約 2050 億美元，認為 AI 伺服器成長動能將延續至 2025 年，預估今年產值有望提升至 2980 億美元，占整體伺服器產值提升至 7 成以上。
TrendForce 指出，中系、美系的大型雲端業者 (CSP) 以及伺服器 OEM 客戶對搭載 Hopper 系列機種拉貨動能增強，帶動 2024 年 AI 伺服器全年出貨量年增 46%。
TrendForce 進一步表示，今年 AI 伺服器需求持續，加上單位平均售價 (ASP) 貢獻較高，除有機會推升 AI 伺服器產值達到 2980 億美元，也預估 2025 年 AI 伺服器全年出貨量將年增 28%，占整體伺服器出貨比重有望超過 15%。
至於主要 AI 晶片供應商表現，TrendForce 預期，2025 年 Blackwell 新平台將成為輝達 (NVDA-US) 高階 GPU 主流，不過 GB Rack 系列因設計驗證較為複雜，供應鏈仍需時間整備，加上第一季因季節性因素、工作天數較少，預估至第二季出貨將明顯提升。
此外，估計輝達在今年第三季將推 B300 以及 GB300 等方案，也將進一步推升搭載 Blackwell 的 HGX 及 GB Rack 等出貨動能。
除了輝達，大型 CSP 也積極投入自行研發的 ASIC，2024 年以 Google(GOOG-US) 為出貨大宗，但亞馬遜 (AMZN-US)AWS 的出貨力道更為強勁，年增超過 2 倍，預計今年 AWS 出貨量將成長 70% 以上，並聚焦 Trainium 晶片發展，投入 AWS 公有雲基礎設施，以及電商平台等 AI 應用。
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