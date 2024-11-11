矽格斥26億元建中興三廠 2027年Q1完工

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-11 19:20

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IC 封測廠矽格 (6257-TW) 今 (11) 日於新竹縣竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，本次新建廠房工程包含土木及機電，估計投入新台幣 26 億元，興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達 36,340 平方公尺的高科技廠房，預計在 2027 年第一季完工。

矽格指出，新廠將整合 3A 技術，包括先進測試技術 (Advance test technology)、自動化 (Automation) 、AI 智慧工廠 (AI factory)，瞄準 AI、ASIC、Automotive 客群，預計工廠完工運轉後將提供約 1,200 新人的工作機會。

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矽格表示，最近國際政經環境大變化所帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性。然而半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於 3A 所帶動的需求，矽格也會努力整合 3A 科技來抓緊商機。