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鉅亨速報

營收速報 - 京鼎(3413)12月營收15.87億元年增率高達33.85％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15


京鼎(3413-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣15.87億元，年增率33.85%，月增率-1.31%。

今年1-12月累計營收為164.54億元，累計年增率26.07%。

最新價為313元，近5日股價下跌-0.16%，相關半導體業下跌-1.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-730 張
  • 外資買賣超：-647 張
  • 投信買賣超：-73 張
  • 自營商買賣超：-10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 15.87億 34% -1%
24/11 16.08億 44% 0%
24/10 16.05億 49% -1%
24/9 16.16億 55% 0%
24/8 16.13億 55% 17%
24/7 13.82億 54% 6%

京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收京鼎

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