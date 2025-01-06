營收速報 - 京鼎(3413)12月營收15.87億元年增率高達33.85％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15
今年1-12月累計營收為164.54億元，累計年增率26.07%。
最新價為313元，近5日股價下跌-0.16%，相關半導體業下跌-1.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-730 張
- 外資買賣超：-647 張
- 投信買賣超：-73 張
- 自營商買賣超：-10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|15.87億
|34%
|-1%
|24/11
|16.08億
|44%
|0%
|24/10
|16.05億
|49%
|-1%
|24/9
|16.16億
|55%
|0%
|24/8
|16.13億
|55%
|17%
|24/7
|13.82億
|54%
|6%
京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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