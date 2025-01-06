騰輝-KY上月營收3.47億元 航天應用產品銷售強勁創歷史次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 14:51

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銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 12 月營收 3.47 億元，創 5 個月來新高，月增 3.25%，全年營收 42.26 億元，年減 10.85%。騰輝 - KY 指出，公司航空航天應用產品長時間以來持續布局，陸續取得新的客戶認證，去年 12 月航空航天產品銷售為歷史次高，持續保持強勁成長。

騰輝 - KY2024 年第四季營收爲 10.27 億元，季增 1.03%，年減 3.61%。

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騰輝 - KY 指出，除航天應用 CCL 出貨攀高之外，另外擴增實境 AR 智慧眼镜基材已進入量產，高毛利率 low loss 材料因此銷量增加，其材料由騰輝 - KY 獨家供應，將於 2025 年為營收注入動能。

騰輝 - KY 並表示，公司專注多元材料開發，近來在熱塑性樹脂與各種薄膜材料於各種主動，被動元件產品應用上逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，讓騰輝在高毛利特品供應商的地位更加鞏固，未來整體營運展望將更保持正向發展。

騰輝 - KY 指出，展望未來公司對多角化產品發展逐漸奏效，不流膠粘合片如血糖儀等多重應用，以及車載抬頭顯示器 HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功注入營收，隨著應用量增加，此類高毛利的產品對未來貢獻更加顯著。

同時，騰輝 - KY 在被動元件樹脂覆膜、不同樹脂體系產品的熱塑複合材料、以及無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機等散熱應用皆在進行樣品打樣，有望逐步注入營收。

在海外布局方面，騰輝 - KY 泰國子公司設立已註冊完成，設廠地點定於曼谷大城府 Hi-Tech 工業園區，未來將提升對全球 PCB 和 OEM 客戶群的服務。泰國厰除了可以因應供應鏈變化保持彈性和提高競爭力外，同時解決關鍵客戶和市場領域的製造足跡要求的地緣政治和地理多樣性。

騰輝 - KY 並與立陶宛科技公司 Teltonika 於 2024 年 11 月宣布成為供應鏈合作夥伴。Teltonika 在物聯網設備、能源系統、先進的醫療設備上擁有廣泛的創新產品服務，公司為其提供精選的無鉛 FR4 配方、先進無鹵材料及低損耗可靠性材料，將為歐洲、中東和非洲市場開發，提供新的成長動能。



騰輝 - KY 目前依舊在散熱金屬基板上持續努力，維持市場領先地位，隨著 LED 車燈應用滲透率提高，在電控類相關的散熱應用，也獲得如堆高機、功率半導體、激光雷達散熱、電動摩托車 OBC、儲能與軍工等等應用認可。