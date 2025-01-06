營收速報 - 昇陽半導體(8028)12月營收3.54億元年增率高達47.34％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:15
今年1-12月累計營收為35.52億元，累計年增率6.73%。
最新價為143元，近5日股價上漲2.91%，相關半導體業下跌-1.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-103 張
- 外資買賣超：-588 張
- 投信買賣超：+12 張
- 自營商買賣超：+473 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.54億
|47%
|1%
|24/11
|3.52億
|46%
|2%
|24/10
|3.45億
|27%
|10%
|24/9
|3.13億
|23%
|1%
|24/8
|3.11億
|26%
|-1%
|24/7
|3.15億
|10%
|7%
昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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