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鉅亨速報

營收速報 - 昇陽半導體(8028)12月營收3.54億元年增率高達47.34％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 17:15


昇陽半導體(8028-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.54億元，年增率47.34%，月增率0.5%。

今年1-12月累計營收為35.52億元，累計年增率6.73%。

最新價為143元，近5日股價上漲2.91%，相關半導體業下跌-1.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-103 張
  • 外資買賣超：-588 張
  • 投信買賣超：+12 張
  • 自營商買賣超：+473 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.54億 47% 1%
24/11 3.52億 46% 2%
24/10 3.45億 27% 10%
24/9 3.13億 23% 1%
24/8 3.11億 26% -1%
24/7 3.15億 10% 7%

昇陽半導體(8028-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓再生及晶圓薄化代工服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收昇陽半導體

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