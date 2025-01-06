營收速報 - 信驊(5274)12月營收7.37億元年增率高達131.3％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 14:15
今年1-12月累計營收為64.60億元，累計年增率106.35%。
最新價為3455元，近5日股價下跌-0.56%，相關半導體類指數下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-261 張
- 外資買賣超：-37 張
- 投信買賣超：-241 張
- 自營商買賣超：+17 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7.37億
|131%
|8%
|24/11
|6.81億
|99%
|-1%
|24/10
|6.86億
|112%
|-3%
|24/9
|7.08億
|120%
|5%
|24/8
|6.77億
|178%
|13%
|24/7
|6.01億
|159%
|19%
信驊(5274-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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