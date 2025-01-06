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鉅亨速報

營收速報 - 信驊(5274)12月營收7.37億元年增率高達131.3％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 14:15


信驊(5274-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7.37億元，年增率131.3%，月增率8.2%。

今年1-12月累計營收為64.60億元，累計年增率106.35%。

最新價為3455元，近5日股價下跌-0.56%，相關半導體類指數下跌-2.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-261 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：-241 張
  • 自營商買賣超：+17 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7.37億 131% 8%
24/11 6.81億 99% -1%
24/10 6.86億 112% -3%
24/9 7.08億 120% 5%
24/8 6.77億 178% 13%
24/7 6.01億 159% 19%

信驊(5274-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為多媒體積體電路。電腦周邊積體電路。高階消費性電子積體電路。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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