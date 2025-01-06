發財水去哪領？兆豐限量68888瓶吸飽金庫財氣、渣打加碼推美元最高5%定存

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 14:48

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「送金龍、迎金蛇」農曆新年即將到來，兆豐、渣打等銀行特別準備發財水贈送客戶，祝福客戶大發利市、財源廣進，兆豐銀限定 68,888 瓶發財水經過金庫「加持」吸取財氣，還有「開運平安福果」；除了發財水，渣打則另推出「蛇來一筆」及「美元新資金階利定存」的最高 5% 定存方案 。

兆豐銀行的發財水更是大有來頭，每瓶發財水都由員工親自推進金庫中吸取財氣，在有了公股銀行獲利王的加持下，相信可以幫客戶招來滾滾財源，金蛇年兆豐銀行準備了 68,888 瓶發財水提供給財富管理貴賓，希望來年能為客戶帶來開運招財好兆頭。

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此外，今 (6) 日起，到兆豐銀行臨櫃洽辦業務的客戶，即可獲得精心設計的「開運平安福果」，內含調味杏仁、調味腰果、海苔捲、豌豆等營養滿滿、口感美味的小點心。

渣打銀行也特別準備限量蛇年發財水致贈客戶。這次「金蛇送富– 新春好運發財水」， 而瓶身的設計吉祥可愛，由金蛇帶來源源不絕的金幣、紅包和象徵大吉大利的桔子，寓意為財源滾滾、富貴圓滿。

此外，即日起凡至 2025 年 3 月 31 日止登錄渣打美金活存「蛇來一筆」專案活動，美金活存新增資金達 2 萬元（含）以上，當月新資金可享 4.2% 優惠年利率；美金活存新增資金達 6 萬元（含）以上，當月新資金可享 4.4% 優惠年利率；美金活存新增資金達 20 萬元（含）以上，當月新資金可享 4.8% 優惠年利率；活動登錄期間內全新開戶成為合格優先理財貴賓且累計換匯金額達等值美金 5 萬元 (含) 以上，可再享額外加碼 0.2% 優惠年利率，新增資金最高可享優惠年利率加碼 5.0%。