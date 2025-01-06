〈房產〉全台「一人宅」10年暴增56萬宅 七都新竹成長幅度最高
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 10:50
全台 單身戶高速增加之一中，房仲業者依據內政部不動產資訊平台第三季最新資料，發現全台「一人一宅」數量從 2015 年的 162.1 萬宅，2024 年來到 218.4 萬宅，十年增加了 56.3 萬宅，占比由 23.9% 提升至 28.6%，其中六都與新竹縣市中，「一人一宅」數量最多的是新北市，高達 45.6 萬宅，新竹成長幅度最高。
全台七都單身戶第二名爲為高雄市 28.7 萬宅，第三為台北市 25.3 萬宅。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，過去 10 年全台「一人宅」增加了 56.3 萬宅，主要有三大原因包括人口結構改變：現代人晚婚，單身比例上升，推升單人購屋需求；同時，機能小宅增加：都會區新案重機能，捷運宅、高鐵宅主打通勤上班族，符合北漂族租買需求，且台北市不少基地面積小的危老宅，開發受限只能規劃小宅，使市場小宅供給大增。
同時，分戶稅負考量：許多不動產稅務優惠，如持有稅與交易稅，需符合自用設籍條件，在考量稅負下，產生的家庭分戶狀況，推高了「一人宅」的數量。
統計顯示，在六都與新竹縣市中，新北市的「一人宅」數量最多，達 45.6 萬宅，占全市宅數的 31.8%，也是六都中占比最高，張旭嵐指出，新北市人口基數龐大，具有鄰近台北市的地理優勢，以及完善的交通建設，成為北漂族與通勤族等小資買家的購屋首選，因此單身居住的情況相對活躍。高雄市以 28.7 萬宅位居第二，超越台北市，主要源於房價親民，近年都市建設升級，以及大廠設廠效應，帶動就業狀況與在地購屋需求。
觀察一人宅成長幅度最大的縣市，以新竹縣居全台之冠，高達 6.03%，其中單單竹北市，近十年的一人宅數量就增加超過 8000 戶，是推升新竹縣整體一人宅激增的最大原因。
台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，竹北市承接新竹科學園區的外溢效應，吸引大量高科技產業人才移居。這些年輕單身族群的居住需求，推動了市場上小坪數住宅的供應。
楊樹寶指出，竹北市的高鐵特區及縣政一期周邊，16 年前便有大量小坪數套房推案，主要以投資需求為主，買家多用於出租，當時房價低廉，部分物件總價僅約 500-700 萬元。隨著區域發展與房價上漲，近年竹北小坪數總價多落在 1500 萬元到 2000 萬，代表社區包括富翼、雙翼、德翼、京站、遠見、紐約紐約、美麗新世界等。隨著高鐵特區基礎建設迅速發展，交通便利性提升，吸引首購族與投資客進場，建商也推出更多小宅產品，滿足科技族群與新興家庭需求，使竹北的一人宅成長狀況鮮明。
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