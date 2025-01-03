〈房產〉台積電設廠高雄帶旺豪宅交易量 去年交易量大增逾60%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 11:31

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台積電 (2330-TW) 設廠高雄並建立半導體供應鏈 S 廊帶的形成激勵，房仲業者盤點 2024 年高雄總價 4000 萬元以上住宅大樓交易量，總計約達 177 棟，年增幅逾 60%，其中交易比例以成屋物件居多，約佔 139 棟，預售住宅約為 38 棟。

以年增幅來看，高總價成屋交易量年增約 60%，而預售買氣相較前一年增加高達 90%，年增表現最為亮眼，同時觀察 2024 年高雄高總價住宅交易熱區，集中於鼓山區最多，其次為前鎮區。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年受惠產業發展利多，吸引國內外企業進駐布局，高總價產品相對吸引企業主、高端客群目光，買氣集中於高雄豪宅聚落如鼓山區美術館、農十六特區以及亞灣區，不僅預售新屋，具區段發展紅利的中古高總價住宅，也成為高端客矚目焦點。

此外，除了頂級豪宅交易，由於高雄近年房價翻倍跳，總價突破 4000 萬元的物件增加不少，也是拉抬高總價交易量增的因素之一，然而央行接連祭出限貸令，今年 9 月再度限縮高總價住宅貸款成數下修至 30%，是否影響高端客群置產規劃，未來高總價住宅價量表現是否趨於保守，2025 年上半年表現應較趨於明顯。

觀察 2024 年高總價預售與成屋豪宅成交價格表現，盤點高雄年度三大豪宅，位於美術館特區預售豪宅「御皇苑」，頂樓戶以每坪成交每坪 84.7 萬元，刷新高雄房價天花板，更摘下 2024 年度高雄豪宅王，而此案 2024 年成交 22 戶，也是三大豪宅當中的人氣王。

另外，高雄農十六特區「京城天贊」2024 年最高成交單價達 73.2 萬元，同步締造出高雄成屋最高單價表現，榮登豪宅王亞軍，緊追在後的，是位於美術館特區的「高雄 HH」，刷出最高單價 72 萬元，擠進前三大豪宅榜。

台灣房屋美術青海加盟店店東馮紹清表示，2024 年高雄豪宅市場可說開創出全新格局，由預售豪宅王「御皇苑」，以 8 字頭締造出高雄房價新紀元，人氣表現亦是高人一等，不過預售新屋待售量，普遍會比成屋還多，成交量也會相對較突出。