〈房產〉戴德梁行：全台地產聚焦產業需求 商用不動產再現投資型買盤

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 14:32

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商仲業者戴德梁行今 (2) 日召開 2025 年首場不動產走勢發布會，統計顯示，2024 年全台商用累計交易金額近 1480 億元，其中企業自用型交易占比高達 75%，成為市場主力。特別是半導體產業受益於 AI 應用浪潮，因擴廠需求強勁而加速購置現有科技廠房，推動全年廠房交易金額達 742 億元，占總交易額超過一半，創下歷史新高。

戴德梁預估，2025 年全台工業土地在臺灣 AI 科技產業傲視全球的優勢帶動下，全年需求仍將穩定成長，住商類土地則仍處在限貸令的陰影下，預估上半年政策並無鬆綁跡象，連帶預售推案將急凍，建商將暫停土地進貨。

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根據戴德梁行統計，2024 年第四季台灣商用不動產市場交易總額為 237.7 億元，延續自用型買盤熱潮的同時，投資型買家亦積極回歸，帶動多筆大型交易。其中包含全球人壽以 25.9 億元購入位於桃園市大園區之物流中心、中華郵政以總金額 21.7 億元取得新竹市雲智慧辦公大樓部分樓層，以及富邦一號不動產投資信託基金 (REITs) 以 17.4 億元購入新竹縣竹北市之廠辦大樓部分樓層。這些交易標的都附帶長期租約，並由知名企業承租，租金收益穩定，這正是吸引投資型買盤的關鍵。

展望 2025 年，戴德梁行指出，受管制的台商匯回境外資金陸續解禁，加上保險業投資報酬率限制有望調降，將為商用不動產市場注入新的資金活水。而 AI 應用浪潮將持續推動半導體產業擴張，產業需求帶動自用型買方將持續鎖定高品質之現貨廠房；投資型買方資金充足，將聚焦於已有穩定租金收益的標的，例如倉儲物流等，伺機出手。

戴德梁行認為，台灣商用不動產市場受到產業需求與市場資金豐沛的雙引擎推動，2025 年有望延續熱度，成為投資者與產業用戶不可忽視的重要領域。

戴德梁行統計，2024 全年土地交易量為新台幣 2632 億元，相較 2023 年僅 1129 億的谷底交量足足超越了 1.3 倍，不僅是 2022 年央行升息以來之年度新高，亦為史上第四高，僅次於央行升息前於 2019-2021 年創下年均量突破 3000 億的黃金三年，也輕易越過了 2,294 億的五年均線。

戴德梁行統計，2024 年初在預估土地交易量時，僅對工業土地的需求量能有較樂觀預期，對於住商類土地交易並不樂觀，而突破性成長主要發生在第三季，包括臺灣人壽及達麗 / 海悅 / 彥文合資、新美齊、興富發、亞昕、遠雄等 5 家建商的鉅額土地交易一舉將單季交易量衝破 1000 億元大關，其中 2 宗屬於產業用地，分別由壽險背景的臺灣人壽及台新人壽取得，另外 8 宗屬於住商類土地，都由建商取得。

戴德梁行分析，壽險業自 2022 年起受央行升息連續墊高金管會要求的最低投報率，但此一投報率與投資市場間始終存在顯著落差的影響下，一直買不到現貨，於是從 2024 年產生了購地自建、自創商用不動產長期收益的投資轉念，並看準未來的物流商機，因此造就了兩宗鄰近桃園機場的產業用地交易。

而過了 2021 年的購地高峰期後，2022 年起歷經央行升息降溫房市的影響，連續兩年的土地交易量都處在價穩量縮的低谷期。但隨著建商搭上新青安政策的便車順勢激起購屋熱潮，及國內經濟景氣帶動市場資金投入房市的效應，建商重啟住商類土地存貨需求是很能理解的營運佈局，而最大罩門就是央行的限貸令。

儘管土地的限貸令壓抑了建商的購地能力與動力，但地價表現卻毫無下跌跡象。戴德梁行指出，去年寶輝建設以每坪 388 萬元的價格取得台中七期「歐風商旅」現址的新六土地，永碩投資在高雄以每坪 315 萬的單價取得南和興產位於中央公園對側的商五土地，都創下台中市及高雄市的歷史新高。

而 2025 年的公告土地現值已發佈，呈現六都齊漲的局面，六都中平均漲幅最低是台中市的 3.69%，平均漲幅最高則是高達 6.34% 的桃園市，全台多數行政區亦呈現上漲的格局。