海悅2024年營收突破百億元 年增近3成 今年投資項目進入資金回收期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 18:59

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全台最大房產代銷業者海悅 (2348-TW) 今 (3) 日公布最新營收營收，2024 年 12 月營收為 4.55 億元，月減 56.8%，年減 85.3%，全年營收營收突破 100 億元創新高，達 100.41 億元，年增 29.49%，海悅指出，海悅目前全台在手代銷建案之總銷金額約 4850 億元，其中全台後續已接案陸續規劃推案的總銷約 3300 億元。

海悅 2024 年第四季營收 42.04 億元，年增 1.41%

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海悅指出，海悅投資收益項目 2025 年進入資金回收期，與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合，「擎天森林」建案將於第一季進入完工交屋作業，加上新北「A3 光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」，4 大建案依完工交屋可預期營建收入約 66 億元，若合計「新莊海悅花園」，5 大建案將償還土建融貸款約 30 億元。

海悅建構以全台代銷為營運基石，向上積累投資建案認列完工法收入，因 2024 年央行連兩季推出房市信用管制措施，致整體房貸趨嚴，12 月代銷收入 3.03 億元，「新莊海悅花園」於 12 月已將剩餘戶數順利完成交屋，挹注營建收入 1.52 億元，且完工法認列已進入尾聲，得海悅 12 月合併營收 4.55 億元。

海悅指出，2024 年底前，央行雖已暫緩祭出新的房市信用管制措施，但不動產貸款集中度仍居高不下，且金管會已研議將部分融資租賃公司指定為金融服務業，並適用金融消費者保護法規定納管，也已委外研究制定融資公司專法，邁入 2025 年，央行將以降低不動產貸款集中度為首要任務。