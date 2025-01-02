〈房產〉六都建物買賣移轉數12月小拉尾盤 全年達27萬棟年增14.8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 18:38

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六都移轉棟數雖受到房貸緊縮影響買氣，但年底持續有交屋潮帶動，全台六都 (2) 日公布 2024 年 12 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 1445 棟，月增 8.2%，年減 9.7%，全年六都建物買賣移轉棟數為 27 萬 1309 棟，與 2023 年同期年增 14.8%，是自 2014 年來最高交易紀錄；全台 2024 年有機會挑戰 35 萬棟大關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然 2024 年建物買賣移轉棟數約 35 萬棟，不過，在去年第四季房市的溫度感覺可能是 30 萬棟的水準，買賣移轉棟數能夠拉高，一方面前 8 月市場交易熱絡，但 9 月開始房市就進入明顯量縮，另一方面則是受到交屋拉高移轉數據，2024 年新成屋完工數量恐高達 16 萬棟，都是近年的新高。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，由於房市交易與登記約有 1 個月左右的時間差，因此 12 月建物買賣移轉棟數主要是反映 11 月至 12 月初的市況，12 月六都建物買賣移轉棟數月增 8.2%，觀察各都會區表現全數量增，其中台北市月增 24.9%，新北市月增 3.8%，桃園市月增 11.6%，台中市月增 5.9%，台南市月增 6.6%，高雄月增 3.7%。

陳金萍表示，六都建物買賣移轉棟數連三月下滑後在 11 月首度小幅回升，12 月除了受惠於預售屋完工交屋潮挹注外，近期賣方心態持續軟化，願意誠意降價吸引買方進場，而在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制下，目前房市以自住需求為主力，對於有意購屋自住的民眾而言，若有符合需求的物件且價格能有所折讓，就願意進場，讓 12 月六都建物買賣移轉棟數連二升，較 11 月成長 8.2%。

台北市較 11 月量增 24.9% ，為六都增幅最高，陳金萍指出，台北市 12 月建物買賣移轉棟數 2470 棟，是近四個月來最高量，主要受惠於南港區與大安區較 11 月增加逾百棟，預售屋完工加持下，加上自住需求穩定，月增逾二成最為明顯。

而另與 2023 年 12 月相比，2024 年 12 月全台六都建物買賣移轉棟數年減 9.7%，六都表現增減互見，除了台北市年增 3.8%，桃園市年增 11.7% 外，其餘四大都會區均減少，新北市年減 21.1%，台中市較去年減少 18.4%，台南市年減 15.3%，高雄市年減 5.9%。

觀察各都表現，桃園 12 月繳出年增 11.7% 的佳績，單月年增率稱霸六都，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園市 2024 年迎來新興重劃區新案大量完工，包括桃園小檜溪、龜山 A7、觀音草漯、中壢青埔等重劃區，從年頭到年尾接力湧現交屋潮；且近年雙北房價持續突破天花板，使相對低價的桃園更受歡迎，也讓桃園接收脫北潮客源，買氣相對穩健。

觀察 2024 年全年，全台六大都會區建物買賣移轉棟數為 27 萬 1309 棟，年增 14.8%，是自 2014 年來最高交易紀錄。其中，台北市年增 12%，新北市年增 6.9%，桃園市年增 20.8%，台中市年增 15.3%，台南市年增 11.4%，高雄市年增 24.8%。進一步細看各都會區歷年交易量表現，桃園市創 2014 年以來、11 年來新高；台中市創 2008 年金融海嘯以來、17 年新高紀錄，高雄市創 18 年來新高；台南市則首度突破 2.7 萬棟，史上最高。

陳金萍指出，回顧 2024 年房市呈現「上熱下冷」格局，六都全年房市交易紅盤封關，有機會挑戰 35 萬棟大關，但可以看出量增幅度自下半年開始逐步收斂，顯示房貸緊縮與第七波選擇性信用管制衝擊不小。觀察 11 月景氣燈號續亮黃紅燈，民眾消費信心下降，而購買房地產時機也由樂觀轉趨悲觀，對於房價上漲預期已被改變，賣方「降價促成交」的現象持續，將有助於房市交易回穩。