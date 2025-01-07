扛住縮銀根衝擊 建商購地、剛需購屋族 雙雙回流市中心

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 09:30

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在央行祭出第七波信用管制後，各地房市出現急凍現象，尤其價量齊揚的台中市郊重劃區首當其衝，在市郊大多頭步入尾聲之際，西、南、北屯蛋黃區卻有不少個案表現不受影響，展現十足支撐性，當中五期重劃區機能發達，有捷運行經，吸引不少建商、換屋客回流購地、購屋。

3 年 10 萬戶 交屋潮來臨

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根據內政部數據，2020 年後的 3 年間，全台住宅建照核發出現新高峰，尤其台中光住宅的建照量就逼近 10 萬戶，居全台第一，近期交屋潮也將陸續湧現，在地業者不諱言，為盡快回收資金降低風險，現在各建商都在「搶使照」，同質性高的區域，很可能正進入盤整期。

市郊高價位重劃區 首當其衝

業者所稱同質性高的區域，即為新重劃區，近 10 年台中市光台 74 線周圍，就有超過 1200 公頃的新重劃區完成開發，吸引大量建商進場推案，在資金過剩及炒作下，今年甚至有部分新重劃區出現 7 字頭單價，超越市中心行情，不僅導致預售屋小宅氾濫，固有的「低基期優勢」也蕩然無存。

新興區土地標售 脫標率新低

從建商購地傾向也可一窺其變化，今年 3、9、11 月，台中市政府抵費地、配餘地招標，脫標率連連下修，11 月十三期重劃區更創下最低 10% 脫標率，反觀市區卻有不少品牌建商陸續進場整合購地。華博建築團隊總經理楊濬輔表示，風水輪流轉，如今含金量高、房價合理的市中心，開始重回市場懷抱。

南屯市中心 新屋供不應求

相較於新重劃區釋出的爆量待售物件，目前市中心反倒是供不應求，尤其是備受青睞的南屯、五期重劃區，在短短 3.5 公里的大墩路周邊，屋齡 10 年內的新古屋待售物件僅不到 20 戶，也突顯了自住客對於五期生活圈的高度認同，更讓不少品牌建商寧可捨棄較多選擇的重劃區，也要在大墩軸線布局整合購地，包括鉅陞、惠田、磐鈺、亞昕等，新案一開往往也備受矚目。

大墩路軸線，吸引不少建設公司布局。(圖: 業者提供)

首換族當道 首選五期重劃區

楊濬輔指出，在央行緊縮銀根後，多屋投資客失去購買力，房屋需求量下滑，但供給不足的市中心反倒不受影響，五期重劃區本來就是傳統富人區，生活機能無可挑剔，是不少自住客首選，年紀 40~50 歲、想舊換新的首換族，也是目前這區的中堅力量。

享步行全機能 新案正 3 房 4 戶兩梯 0 店面

在五期強大生活機能基礎上，同時又享受文心公園生活圈，惠田開發也將順勢推出新案「惠田璞悅」，基地座落大墩五街、近大英街，在地商圈、文心森林公園、捷運南屯站、大新國小等，皆在短程步行距離，且建案規劃整棟純 3 房、4 戶兩梯 0 店面，也成為不論市場、區域選擇、產品規劃上，擁有各項優勢條件的高稀有性建案。