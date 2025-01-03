〈房產〉台灣中南部小坪數房需求夯 新竹小宅5年幾乎漲了一倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-03 11:52

‌



受高房價與社會型態轉變下，大宅需求減少，小宅需求逐漸增加，而小宅價格也隨著需求增加而明顯攀升。房仲業者盤點七都大宅 (55 坪以上) 和小宅 (25 坪以下) 近五年平均單價變化。小宅價格漲勢超越大宅，其中以新竹縣市漲最兇，中南部小宅漲幅也都超過 5 成以上，新竹縣市小宅漲幅高達 93.7%。

從 2020-2024 年，5 年間七都小宅房價漲幅已全面超越大宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，隨著社會型態逐漸轉向小家庭，而近幾年房價受惠於資金寬鬆、經濟穩定成長而迅速攀升，高房價讓民眾購屋壓力沉重，在負擔得起的總價考量下，小坪數住宅顯然已成為購屋趨勢。

‌



其中，新竹縣市小宅漲幅高達 93.7%，將近翻倍漲，成七都之冠，而大宅則也有超過 6 成以上漲幅。陳金萍指出，新竹縣市為科技業重鎮，帶動強勁剛需，但供給量少、需求量大的情況下，導致房價持續攀升；也大幅提高大坪數住宅的購屋門檻，即使薪資水準較高，對於科技新貴而言，購屋壓力仍相當沉重；加上在地就學、就業租屋市場蓬勃發展，因此，也讓小宅產品漸受青睞，推動價格不斷攀升。

觀察中南部地區，小宅價格漲幅同樣表現亮眼，近五年漲幅皆有超過 5 成。其中，高雄市漲幅高達 66.2%，位居七都第二。陳金萍表示，近年高雄市在科學產業園區發展帶動下，吸引科技大廠進駐，區域內重大建設也持續推進，例如半導體 S 廊帶與亞灣 2.0 計畫推動等。再加上新青安政策助攻，小宅需求穩定，進一步推高房價。

此外，台南、台中的小宅價格也有超過五成以上的漲幅。陳金萍指出，台南、台中同樣受到科技產業帶動，創造就業機會，未來還有交通等重大建設題材紅利加持，加上區域內新興重劃區的發展，促使房價持續攀升。