超高齡社會Ready！合庫、仁寶與日本元氣攜手瑞芳醫療長照大樓案 2028年啟用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-03 16:32

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合作金庫銀行與仁寶瑞芳健康資產開發股份有限公司攜手，並與日本元氣集團跨國合作，結合蕭中正醫療體系，打造新北市瑞芳區「醫療長照設施大樓 BOT+BTO 案」，預計 2028 年啟用。該案象徵著合作金庫對智慧醫療產業發展前景的看好，以及對長照產業發展的持續關注，希以金融機構與科技產業的深度結合，共同協助台灣智慧醫療的發展並滿足高齡化社會的需求。

仁寶 （2324-TW）近年積極投資智慧醫療、布局健康事業，目前已有多項專案與台灣多家醫療院所合作並建立策略夥伴關係。此次攜手合作夥伴蕭中正醫療體系及日本元氣集團，於台灣東北角老齡化相對較高的區域，提供「高品質與完整性的醫療及長期照護服務」，該專案總投資額達 10 億元，預計於 2028 年完工啟用。瑞芳醫療長照設施大樓預計以智慧門診、智慧病房、智慧手術室醫療影像管理及科技照護為核心，結合醫療 AI 及 AIoT 技術，透過資通訊科技與醫療服務深度融合，打造一個創新醫療應用及照護環境。

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一直以來，合作金庫致力於提供各項金融服務以協助長照產業之發展，除了提供長照機構貸款專案，並成立專門團隊提供客戶完整之額度規劃外，更結合信託、薪轉及支付等一系列金融產品，提供長照機構乃至入住者及其家屬一套完整之金融解決方案，打造長照金融服務第一品牌。