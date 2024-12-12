104調查：逾7成企業樂觀看待明年！AI 綠能長照成3大亮點 只怕「這個」大魔王

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 11:23

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2025 年倒數，明年景氣比今年好嗎？104 人力銀行網路調查超過千位企業用人主管與人資，48.2% 認為「明年和今年差不多」，24.2% 認為「明年比今年好」，27.6% 認為「明年比今年差」，意即有 73.4% 持樂觀看法；比較去年此時相同調查的占比，企業看來年景氣，今年相對樂觀。最看好的三大題材依舊是：AI、綠能、以及長照；看壞景氣的惟一原因：通膨。

104 人力銀行 2024/10/25-11/14 進行「2025 景氣展望大調查」，透過網路問卷訪查 1,325 名企業用人主管與人資，在 95% 的信心水準下，估計誤差為 ±2.69%。結果指出，48.2% 的受訪者認為「明年景氣和今年差不多」；24.2% 的受訪者認為「明年景氣比今年好」，主因國內外市場持續走揚、以及科技創新；27.6% 的受訪者認為「明年景氣比今年差」，主因通膨飆升、以及國內外市場成長力道不如預期。

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和去年此時相同調查相比，兩年持平的比例，從去年的 41.9%、上升到今年的 48.2%，中性看待的佔比增加 6.3 個百分點；不過，「看壞比例減掉看好比例」的「淨悲觀」程度，從去年的 0.1 個百分點，略增到 3.4 個百分點。

各產業中看法分歧！住宿餐飲業「淨悲觀」達 16.9 個百分點、最悲觀，即便疫後民生消費產業暢旺，但物價上漲稀釋獲利。倉儲或運輸輔助業「淨樂觀」達 19.4 個百分點，電商網路已成日常，小宅推升倉儲需求、國人海外旅遊熱度不減，企業看好度最高。

至於 2025 年企業最看好的題材，74.3% 看好 AI 人工智慧，連續兩年成為企業最看好的題材，看好度從去年的 58.4%、大幅提升到今年的 74.3%，當 AI 已逐步應用於生活中，各行業需求熱度提升；47.2% 看好綠能 ESG，台灣將於 2025 邁向碳定價時代，並以 2050 淨零轉型為目標，未來發展可期；36.4% 看好長照醫護，2025 年台灣將邁入超高齡社會，長照醫護需求將持續增加。