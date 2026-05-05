鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-05 14:54

仁寶 (2324-TW) 與臺北醫學大學簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方以「Digital AI x Physical AI 深度整合」為戰略核心，結合北醫臨床場域與真實世界數據優勢，以及仁寶在智慧機器人、系統整合與全球商業化的經驗，攜手打造智慧醫療人機協作新典範，建構新一代智慧醫療生態系。

仁寶指出，此次 MOU 以 TAIP-X x POLYMEDX 平台整合為主軸，在北醫體系推動建構以數據驅動的多院人機協作新型醫療營運架構。

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仁寶進一步表示，雙方逐步打造涵蓋急診、手術室、病房及院內物流的全院級人機協作體系，並攜手延伸至新院建置，從規劃初期就導入智慧化設計，建立完善的 AI 戰略與智慧醫療治理架構，形成整合化且可持續優化的智慧醫療營運體系。

仁寶資深副總陳禧冠指出，仁寶持續推動 AI 與醫療機器人技術在臨床場域的創新應用與落地，此次攜手北醫，是將 POLYMEDX 平台推向臨床落地的重要里程碑。透過多場域經驗與持續優化，以台灣為起點，鏈結全球創新生態系，推動智慧醫院解決方案走向國際。