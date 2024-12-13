只剩18天！迎接超高齡社會 衛福部搶頭香 首部「醫療與長照整合」專書出爐

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-13 15:44

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距離 2025 年只剩 18 天，因應台灣將在明年邁入超高齡社會時代，也為實現「 醫養合一」，讓醫療和長照更緊密結合，經過一年的衛生福利部今 (13) 日舉行「公醫前驅引領長照 - 部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」新書發表記者會，成為國內第一家出版「醫療與長照整合」實務專書的部會。

衛生福利部長邱泰源指出，我國將在明（114）年邁入超高齡社會，為此，該部特別出版「公醫前驅引領長照–部屬醫院醫療與長照整合的實務典範」專書，書中集結了多家部屬醫院從理論到實務執行經驗的分享，希望做為未來各公立醫院落實在地老化及健康臺灣精神之參考典範，也期許部醫持續廣布長照據點，提升服務可近性，打造「經濟自主」、「健康生活」及「行動無礙」的高齡友善環境。

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衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會長執行林慶豐表示，部屬醫院分散在全國角落，無論在都會區、偏鄉離島或精神衛生領域，皆努力落實國家衛生政策，讓長期照顧與醫療服務不斷精進，並肯定 26 家部屬醫院成功整合了醫療及長照機構，為了滿足各地的需求，構建不同形態一站式的長照服務模式，其中 12 家部屬醫院參與該部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，預計 118 年完成 14 家住宿式長照機構之布建，約可提供 1,900 床之長期照顧服務，是繼 111 年衛福部基隆醫院成功開辦全國第一間公辦公營綜合長照機構後，另一個重要的新里程碑。