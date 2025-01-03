麗升能源簽訂漁電共生新案 預計帶來12.7億元營收
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-03 14:31
麗升能源 (8087-TW) 今 (3) 日宣布，日前已與開鴻能源股份有限公司簽訂合資及工程承攬等協議，共同於佳冬地區開發漁電共生案場，預計該案將逐步貢獻公司約 12.7 億元營收。據了解，開鴻能源是鴻海 (2317-TW) 集團與中華開發資本合作設立。
麗升指出，本專案由公司負責開發、EPC 工程承攬及維運，配合專案進度申設營建期，可陸續貢獻公司營收，並在未來 20 年營運期間，每年也可為公司帶來長期穩定的維運及資產管理收益。
麗升表示，太陽能電廠投資營運期間至少 20 年，目前政府政策推行「養殖為本、綠能加值」，公司秉持支持政府政策並落實企業 ESG 之精神，採取雙管齊下策略，除開發及建置室內魚塭，並與產學界合作，透過導入智慧化養殖設備與技術，讓養殖戶世代傳承得以無縫接軌。
另一方面，麗升將成功經驗模組化並複製推廣到各地方案場，促成養殖漁業升級。開鴻能源為綠能投資平台，旨在協助產業進行能源轉型，合作雙方目標方向一致，而公司在手案量充足，未來於多贏目標下不排除擴大合作，繼續創造更多再生能源開發投資機會，共同邁向淨零碳排的最終目標。
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