〈航運指數〉SCFI連6漲 美國線勁彈9% 靜待1/7美東碼頭勞資協商結果

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-03 18:39

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上海航交所今 (3) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續揚 44.83 點至 2505.17 點，呈現連 6 升，不過，主要四大航線走勢分歧，歐洲線小跌，美國線則是續呈強勁反彈，市場正密切關注美東碼頭 1 月 7 日的勞資談判協商結果。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月大漲 344 美元至 6418 美元，續彈 5.66%。

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美西線每 FEU 報價則是反彈 416 美元，來到 4997 美元，彈幅更高達 9.08%。

但歐洲線因相對缺貨源，運價轉下滑 111 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2851 美元，下滑 3.75%。

地中海線運價也小跌，每 TEU 為 3747 美元，略減 33 美元。

貨攬業者說明，船公司目前態度開始想多收點囤貨，對即時運價有開始做點折讓，預料越接近農曆年節，幅度會越大，但目前先等待 1 月 7 日美國碼頭工會勞資協商的結果，再來看 1 月中下旬後運價的演變。

若是碼頭勞資協商成功，市場變數去除，航商為了多收貨，應會持續下修運價來搶貨，並在農曆年節至節後工廠復工前，慢慢消化囤貨。