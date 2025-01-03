〈韓系車崛起〉成長最快的進口車 Kia 2024在台銷量續創新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-03 12:27

‌



Kia 總代理台灣森那美起亞積極在台導入 Kia 新世代車款，去年共熱銷 10222 台，超越 2023 年 10188 台的破萬里程碑，續寫新高紀錄，並成為國內成長最快的進口品牌，顯見國內車主對韓系車款的接受度已越來越高。

台灣森那美起亞成立滿十周年，去年賣出 10222 台，續創新高紀錄，也成為國內成長最快速進口品牌，其中，進口休旅 The Sportage 銷出 4599 台，是重要推手，而商用車卡旺也以 2248 台領牌數創銷售新紀錄，年增 40%。

‌



此外，Kia 甫於去年第四季推出兩款新車型均交出好成績，The new Sorento 新能源旗艦 LSUV 接單突破 600 張，全功能豪華休旅 The new Carnival 累計突破 700 張。

看好台灣市場的成長性， 台灣森那美起亞表示，將持續擴大全台服務量能，2024 年在屏東、台東、桃園、雲林、高雄、台南等地有 6 家乘用車全新 Kia 新 CI 2.0 展示中心開幕，同時，北投 2S 服務廠全新升級，以及全台共 10 間商用車據點完成新 CI 2.0 升級更新。