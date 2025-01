〈韓系車崛起〉成長最快的進口車 Kia 2024在台銷量續創新高

台灣森那美起亞成立滿十周年,去年賣出 10222 台,續創新高紀錄,也成為國內成長最快速進口品牌,其中,進口休旅 The Sportage 銷出 4599 台,是重要推手,而商用車卡旺也以 2248 台領牌數創銷售新紀錄,年增 40%。

‌



此外,Kia 甫於去年第四季推出兩款新車型均交出好成績,The new Sorento 新能源旗艦 LSUV 接單突破 600 張,全功能豪華休旅 The new Carnival 累計突破 700 張。