營收速報 - 欣巴巴(9906)12月營收7.64億元年增率高達1651.14％
鉅亨網新聞中心 2025-01-03 10:15
今年1-12月累計營收為43.75億元，累計年增率17.35%。
最新價為117.5元，近5日股價下跌-0.85%，相關建材營造下跌-0.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|7.64億
|1651%
|65%
|24/11
|4.62億
|1686%
|125%
|24/10
|2.06億
|391%
|37%
|24/9
|1.50億
|0%
|-78%
|24/8
|6.77億
|9198%
|-51%
|24/7
|13.93億
|206%
|208%
欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 不怕開紅盤失利！野村：2025年台股有兩大「底氣」挑戰24417新高 續看好AI+CSP
- 營收速報 - 2025年1月3日台股中小型公司12月營收一覽（新增17家）
- 〈焦點股〉國光生營運先蹲後跳今年有望成長 漲逾4%
- 新光保全董座吳昕東率隊赴美CES觀展取經 掌握AI應用脈動
下一篇