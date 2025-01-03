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鉅亨速報

營收速報 - 欣巴巴(9906)12月營收7.64億元年增率高達1651.14％

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 10:15


欣巴巴(9906-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣7.64億元，年增率1651.14%，月增率65.32%。

今年1-12月累計營收為43.75億元，累計年增率17.35%。

最新價為117.5元，近5日股價下跌-0.85%，相關建材營造下跌-0.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-21 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：-12 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 7.64億 1651% 65%
24/11 4.62億 1686% 125%
24/10 2.06億 391% 37%
24/9 1.50億 0% -78%
24/8 6.77億 9198% -51%
24/7 13.93億 206% 208%

欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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