Lexus連2年擠下歐系車 居豪華車銷售冠軍

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 18:49

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和泰車 (2207-TW) 總代理的 Lexus 品牌在 2024 年以 28523 台的登錄台數，連續兩年擠下常勝軍 Benz，蟬聯豪華車市場冠軍，其中，NX 累計銷量突破 12000 台，是豪華車市場中唯一銷破萬台的車款。

和泰車說明，去年 Lexus 休旅車系全年登錄 24559 台，其中，排名第一的 NX 車系銷售達 12474 台，成豪華車市場中唯一年銷破萬台的車款。

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而 RX 車系合計登錄 5328 台，是中大型豪華休旅車級距中，銷量最佳的車系。

在中小型車 SUV 市場，Lexus 也展現強勁的銷售實力，都會型豪華跨界休旅 UX 掛牌 4399 台、LBX 掛牌 2320 台，為同級距車款中極受歡迎的品牌。

而 LM 更以高達 53% 的市占率和年度掛牌數 1531 台，坐穩豪華 MPV 級距冠軍寶座。