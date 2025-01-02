〈車市〉去年總銷量達45萬台規模 前10大車商交車消長各半
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 17:58
台灣去年全年新車銷售統計今 (2) 日出爐，總掛牌數 457830 台，年減 4%，雖然不比去年的交車狂潮，但仍達 2020 年 45 萬台高位，顯示車商去年在國產車自製率的議題下仍努力有成，加上進口車市的需求也穩健，不過，仍須留意房市交屋潮後的房貸，恐造成其他消費的排擠效應，隨著前三大汽車品牌處衰退態勢，值得關注後續發展。
2024 年前十大車商中，仍有五大品牌繳出成長成績，包括 Benz 達 26296 台，年增 7.6%，HYUNDAI 22961 台，年增 2.3%，BMW 20332 台，年增 14.7%，CMC 19935 台，年增 1%，MG 15622 台，年增 13.3%。
不過，前三大品牌則處衰退，TOYOTA 125003 台，年減 3.2%，LEXUS 28523 台，年減 5.1%，HONDA 26791 台，年減 11.9%。
12 月是車商銷售衝刺期，今年沒有前一年度的交車潮，車商仍卯足全力促銷，搭配改款新車陸續出籠，仍有助推升換車動能。
不過，仍有車商提到，目前買盤主要來源是換車剛需，但 2024 年上半年的房市成交潮，使部分民眾房貸壓力較重，恐會侵蝕未來換車的動能，短期先看第一季的銷售力道。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇