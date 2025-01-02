〈車市〉去年總銷量達45萬台規模 前10大車商交車消長各半

台灣去年全年新車銷售統計今 (2) 日出爐，總掛牌數 457830 台，年減 4%，雖然不比去年的交車狂潮，但仍達 2020 年 45 萬台高位，顯示車商去年在國產車自製率的議題下仍努力有成，加上進口車市的需求也穩健，不過，仍須留意房市交屋潮後的房貸，恐造成其他消費的排擠效應，隨著前三大汽車品牌處衰退態勢，值得關注後續發展。