2024年陸車市銷量排名出爐！比亞迪逾427萬居冠 長安奇瑞緊追 吉利首破200萬輛

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-02 12:10

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中國車廠 2024 年銷售成績出爐，比亞迪股份 (01211-HK)(002594-CN) 以超過 427 萬輛再度蟬聯冠軍，長安汽車 (000625-CN) 與奇瑞緊隨其後，吉利汽車 (00175-HK) 則排老四且首度突破 200 萬輛，理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 則在造車新勢力中一馬當先，率先突破 50 萬輛。

比亞迪再 2024 年首度超越上汽，成為中國第一汽車集團。按照當前趨勢，隨著比亞迪巴西、泰國工廠投產，海外銷量也將持續攀升，2025 年有望突破 500 萬輛。

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長安則以 268 萬輛排名第二，在國企新能源轉型中屬於較成功公司，旗下深藍、長安啟源、阿維塔等都取得重大突破，像深藍就在周一 (12 月 30 日) 完成 40 萬輛下線。此外，長安的燃油車基本盤也相當穩定。

在眾多國企中，新能源轉型比較成功的其實只有三家，分別是奇瑞、廣汽和長安，反倒是上汽、一汽和東風，轉型特別不順利。

第三名則是奇瑞，出口內銷全面大爆發，奇瑞賣了 260 萬輛。專家指出，奇瑞既不搞情懷行銷，也沒有大吹大擂，但銷量仍高達 260 萬輛，專家指出，奇瑞銷售表現相當均衡。

奇瑞出口穩居中國第一，在海外賣 115 萬輛，幾乎每月出口量在 10 萬輛以上。奇瑞的燃油車、新能源汽車、國內市場、海外市場，都做到均衡發展。

第四名則是吉利，賣了 217 萬輛。吉利一貫的策略是，多生兒子好打架，但兒子多了，也會帶來額外的無效內卷，比如極氪與領克，還有一個極越汽車，相互競爭，造成很大的資源浪費。

2024 年底時，極氪與領克合併了，極越差不多快成棄子。對吉利而言，2024 年最大收穫是極氪站穩高端，銀河汽車則帶動了吉利的新能源轉型。

專家指出，在中國傳統大型車廠中，真正把單車價格打上去的，只有極氪做的最好，真正站穩中高端品牌的定位。

在造車新勢力中，理想破 50 萬輛的成績非常炸裂，因理想對標的是 BBA，售價沒有 25 萬人民幣以下的，不參與價格戰卻比 BBA 賣的好。若不是 MEGA 失敗，理想 2024 年銷量有望突破 60 萬輛。

此外，在增程賽道，除了理想外，華為主導的問界品牌也賺麻了。2024 年是華為收穫的一年。華為主導的鴻蒙智行已成為僅次於理想的中國第二大豪華品牌矩陣。不僅賽力斯，還有上汽奧迪、比亞迪、廣汽、長城、北汽、奇瑞等國內知名車廠幾乎跟華為合作。

另外，零跑連兩月銷量破 4 萬，小鵬月銷量也突破 3.6 萬輛，兩者崛起對 2025 年而言將是真正的大殺招，尤其是小鵬必將開啟智駕平權時代。