〈房產〉房市12月推案量增 住展風向球燈號雖仍閃綠光但分數連二回升

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 10:32

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2024 年 12 月燈號連五綠，分數 45.7 分，較前兩個月微升，風向球六大構成項目呈現預售屋推案量、新成屋戶數上升，待售建案數、來客組數、成交組數分數下降，議價率持平。

住展發言人陳炳辰分析，12 月的預售市場上演供需極端背離詭譎戲碼，需求面在 12 月表現如同天氣寒流來襲，買盤進入冬眠，追蹤指標建案每週平均來客組數為 16 組，平均成交組數每週是 0.8 組，比起 2021 年 6 月 COVID-19 三級警戒的 0.9 組還少，分數 4.22 分也是該指標的最底線，全民等降價，不降不進場。

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住展追蹤建案中，僅台北市文山區，與新北市中和區、三重區、土城區的單一話題個案還有亮點，否則案場多為疲弱狀態，如今需要預約看屋乃在於減省開銷不設置接待人員，與 2024 年上半年應接不暇的買氣所致人手不足，情形天差地遠。

同時，住展調查，北台灣 2024 年 12 月待售建案數來到 1073 案，再比前月增 56 案，是 2024 年 5 月以來新高。但是 12 月的建商供給量不知是越挫越勇，還是喪失理智，需求如此孱弱，預售推案量重磅登場超過千億元，破百億元指標案為千呼萬喚始出來的新北市中和區資產活化案「大同新紀元」，50-100 億元案量則有新北市林口區的「璽來登帝璽」，基隆市的「白天鵝安幔」，與桃園市的「力璞水御 - 耘山」、「丽左岸」、「勤樸大道」，還有逾更多數十億建案推出案量，主因其實在於本來早先規畫，人算不如天算算不到年底回馬槍，接待中心、代銷成本皆已布局，大案更所費不貲，推案只能祈禱市場盡速回溫。

而 2024 年 12 月新成屋也見量能，共推出逾 700 戶，創 2022 年 6 月以來高點，破百戶指標案都在新北市，為板橋區的「民生新埔」，與淡水區的「和光富邑」、「麗寶鐸藝」，硬著頭皮上場不無與預售案相同，不過預售市場後況難明，先建後售有助於建商成本控制、品牌名聲，還能以拖待變，或許將陸續傳出新成屋案走向。

議價率從 2024 年 3 月一路維持一成以內，房價顯然回不去，須注意當前價格不少內含裝潢，也算建商變相讓利，令實際成交價在一定水位。惟桃園市議價空間逼近一成，為北台灣各縣市最高，兼之待售案數走揚甚劇，賣賣雙方僵局拉鋸戰不言可喻，加上持續推案量多，賣壓格外堪憂。