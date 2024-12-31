〈房產〉房市寒冬中透一絲暖意 信義房屋12月交易量爲近4個月來最佳

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-31 14:38

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信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 12 月交易狀況，在市場逐漸適應央行緊縮房貸的管制，加上股市仍維持在 2.3 萬點以上，12 月房市有觸底短期回穩跡象，統計 12 月交易量呈現月微增，但仍較去年同期呈現雙位數衰退，雖然 12 月房市仍是旺季不旺，但市場似乎正逐漸適應房貸緊縮的現況。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，第四季多數高槓桿型的投資客已退場，目前賞屋者以具優貸資格的買方為主，而屋主也逐漸體認市況，抱著年前捧現金過年的心態，願讓利換成交者多能順利售屋，而換屋族為求資金靈活，貸款順利，不乏改採取先賣再買的策略，都促成 12 月份的交易回穩。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，通常政策剛出爐是市場最恐慌的時間，12 月市場也消化房貸緊縮的利空一段時間，因此看到年前的交易有稍觸底回溫，可能有些屋主一方面房價有明顯增值，一方面有資金需求或有感短期房市也不會太好，因此願意調整價格順利交易，而買方貸款狀況也較先前穩定一些，尤其首購仍是銀行相對歡迎的客層，12 月仍是自用當道的市場。

信義房屋統計 12 月交易狀況，總價 1000-1500 萬元的交易最多，占比接近 25%，其次則是總價 1500-2000 萬元的市場，占比也接近 20%，新北市總價 1000-2000 萬元的交易占比達 50%，桃園市總價 1000-1500 萬元交易量最多，台中市則是總價 1000-2000 萬交易狀況較上月成長，也是占比最高的總價帶，南台灣的台南與高雄也都是總價 1000-1500 萬元的產品當道。

曾敬德表示，2025 房市還是在房貸政策緊縮的環境，加上美國總統就任後股市後續表現難以預料，房市短期可以先觀察 329 檔期的銷售表現，預料自用當道仍會是 2025 年的房市主軸，股市波動可能是帶動房市走向的重要關鍵。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察 2024 年 12 月價量變化，六都和新竹縣市，交易量比上月回溫，桃園市月增 11%，台南市月增 10.6%，高雄市 8.9%，整體交易量月增 6.8%，不過比起去年同期房市熱潮，整體仍年減 21.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，雖然台灣央行第四季並未對信用管制加碼，不過金管會將透過金融檢查，對於不動產增貸、抵押周轉金加強追查金流，對於銀行放款也給予多重不動產業務貸款比重和總額的限制，因此預估明年上半年銀行貸款速度和條件仍保守，到明年上半年，房市都將偏向供過於求的情況，因此賣方態度，包括交屋期彈性，以及讓利空間，都是成交關鍵。

限貸令上路之後，購屋申貸猶如現實版的魷魚遊戲，在新青安專案優惠結束之前，買得到、貸得到的生存，買不起、貸不了的則淘汰出局。目前仍為首購族最活躍，貸款產品則是以 1500 萬以內的低總價自住型產品最搶手