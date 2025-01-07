〈房產〉豪宅租賃排行 「文華苑」霸榜 月租55萬甚至超過上班族年薪

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 12:37

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2024 年房市下半年雖發展受挫，惟部分豪宅市場仍表現亮眼，房仲實價登錄資料，2024 年北市租賃市場中，前五名高價社區皆屬一線豪宅，且分布於各行政區，其中以松山區「文華苑」租金最高，每月租金高達 55 萬元，甚至高過不少上班族的年薪。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，該類交易反映高端住宅市場仍有不小需求，加上地段價值影響，致使租賃金額高居不下。

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根據實價登錄，台北市去年住宅租賃市場中，前五名分布是「文華苑」10 樓、大安區「勤美璞真」24 樓、內湖「長虹天璽」21 樓、中正區「揚昇君臨」17 樓及信義區「信義富鼎」3 樓。賴志昶分析，其中「文華苑」、「長虹天璽」，本身就屬北市一線豪宅，並有不少名人入住，名氣加持之下，加上豪宅定位各有賣點，如前者主打頂級飯店物業管理，後者則有鄰近內科、綠地公園等優勢，自然受高資產族群青睞。

此次進榜之豪宅社區，也有以地段優勢著稱，如「勤美璞真」緊鄰台北捷運大安森林站，又有面大安森林公園獨特景觀；「揚昇君臨」則是中正區博愛特區內少數大坪數豪宅，深受傳統金字塔族群喜愛；「信義富鼎」屋齡雖達 15 年，為前五名最高者，惟位處信義計畫區，蛋黃機能無可取代，租賃金額自然亦是天價。另外，賴志昶補充，若以近期成交價試算投資報酬率，豪宅投報率僅約 1.5% 上下，顯見縱然租金高，屋主在意有人照顧房子勝過賺取租金投報。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，每月能付出動輒數十萬元租金者，皆屬金字塔族群，但寧願「以租代買」入住豪宅，主要原因有二，一是受央行政策影響，豪宅貸款成數受限，高資產族群如不願將大筆現金投入房地產市場，卻仍有居住需求，便先以租賃代替買房。