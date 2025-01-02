〈焦點股〉伊雲谷為亞馬遜AWS在台核心夥伴 紅盤日漲近8%飆上雲端
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 09:55
隨著生成式 AI 發展從硬體服務逐漸擴大到軟體，伊雲谷 (6689-TW) 看好台灣在 AI 產業鏈中扮演舉足輕重的關鍵戰略角色，日前取得多項第三方認證，並確定 2024 年業績寫新猷，隨著資安議題持續發酵，2025 年開紅盤日股價衝破 130 元大關，漲幅逼近 8%，創 2024 年 2 月下旬來新高價。
伊雲谷擁有雲端預算、碳權和資安的相關題材，去年前 11 月合併營收達 114.47 億元，年增 28.67%，已超越歷年，2024 確定將寫下營收最好的成績，進入 2025 年後，在微軟、亞馬遜 AWS 等雲端服務供應巨頭資料中心陸續落地下，維持強勁成長力可期。
伊雲谷表示，作為亞馬遜 AWS 在台核心級諮詢合作夥伴，將共同推動「國際雲端與先進網路應用推廣計畫」，積極落實 AI 技術商轉潛力。
伊雲谷也提到，數產署規劃的「加強投資 AI 新創實施方案」預計有百億資金挹注 AI 產業躍進。
據 Gartner 的報告，至少 30% 的生成式 AI 項目將在今年底前，因數據質量差、風險控制不足，導致企業成本上升或商業價值不明而在概念驗證後被放棄，因此，運用生成式 AI 將可以幫助企業達成並且提升營運成果。
伊雲谷提供的企業一站式雲端解決方案，已成為國內外眾多企業的首選，可協助企業清楚掌握 AI 的重要性逐步克服挑戰，並進行雲端布局。
伊雲谷目前累計獲得了 AWS Managed Security Service Provider (AWS MSSP) (2023)、Cloud Security Alliance 頒發的「Trusted Cloud Provider」認證 (2023) 及 Cyber Security Agency of Singapore (CSA) 頒發的「Cyber Essentials Mark」標誌 (2024)，並在第三方評級機構 SecurityScorecard 評級提升至 A 級 。
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